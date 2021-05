Contrabando: removerán a empleados de Emsa

sábado 01 de mayo de 2021 | 6:03hs.

El jueves se conoció el hecho en el que una camioneta oficial de Energía de Misiones (Emsa) fue incautada en San Pedro transportando mercadería de contrabando que habría ingresado al país procedente de Brasil.



El móvil era ocupado por dos personas. La identidad de los ocupantes no trascendió y tampoco se sabe su situación procesal, pero en la víspera el organismo dio a conocer que removerán a los responsables del hecho e iniciarán un sumario administrativo.



El procedimiento fue realizado por efectivos de Gendarmería Nacional, quienes incautaron el rodado y la mercadería.



Se trata, según las imágenes que trascendieron, de algunos elementos para el baño, como inodoros y duchas, además de cerámicas que estaban guardadas en su mayoría en los asientos traseros de la Toyota Hilux con los ploteos oficiales.



El operativo se inició sobre la ruta nacional 12, en el control fijo que tiene la fuerza en cercanías al Ejército local. Hasta ahí llegó el móvil mencionado y los uniformados le dieron voz de alto.



Sin embargo, la orden no fue acatada y el conductor “atropelló” el control y se fue del lugar, dando inicio así a una persecución. Los uniformados siguieron el coche de forma controlada y además dieron aviso a otras dependencias.



De esta forma fueron los colegas de San Pedro quienes finalmente detuvieron al rodado y detectaron los elementos que no tenían el aval aduanero.



Lo que se presume que los elementos habían sido ingresados al país de forma ilegal desde Brasil, aprovechando la vulnerabilidad que ofrece la frontera seca.