Caso Uma: a la espera de la autopsia, el médico pidió exención de prisión

sábado 01 de mayo de 2021 | 6:05hs.

Mientras se aguarda por la realización del examen de autopsia que será la clave del caso, la investigación por el deceso de Uma Franchesca, la beba de 16 meses cuyo deceso fue denunciado por sus padres como consecuencia de una posible negligencia en el hospital de San Javier, continúa avanzando con otras medidas de prueba, al tiempo que el médico apuntado ya presentó un pedido de exención de prisión.



Tal como publicó El Territorio en ediciones anteriores, el hecho que hoy se encuentra bajo investigación de la fiscal María Gisela Casafús, titular de la Fiscalía de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem, se registró el sábado 17 de abril cuando la niña falleció mientras era trasladada de urgencia a Posadas después de al menos dos consultas con el médico Fernando T. en el hospital de San Javier.



La niña había sido llevada al hospital por sus padres a raíz de que había comenzado a experimentar un malestar general que le provocó palidez, falta de apetito y deshidratación.



Una vez en el nosocomio de La Dulce, fueron atendidos por el profesional ahora puesto bajo la lupa, quien consideró el cuadro de la niña como una probable parasitosis, ante lo cual le recetó Ibuprofeno y le confeccionó un pedido de análisis de materia fecal para los próximos días.



Con ese panorama los padres regresaron a casa con la niña, pero la beba empeoró y horas después tuvo que regresar al hospital, instancia en la cual se dispuso su traslado urgente a Posadas.



Sin embargo, por el camino la niña entró en paro y debido a la dramática situación decidieron cambiar de rumbo para acudir al Samic de Alem, pero desafortunadamente la beba perdió la vida antes de llegar.



Allí se produjo otro punto puesto en conflicto ahora. Es que una vez consumado el deceso, el médico firmó el certificado de defunción aduciendo como causa de muerte un paro cardiorrespiratorio por intoxicación con un infusión casera por té de manzanilla.



Después de eso, la niña fue velada, despedida e inhumada en el cementerio de San Javier pero sus padres decidieron denunciar el hecho para que se esclarezca lo sucedido.



Autopsia demorada

Fue así que en el caso tomó intervención la fiscal Casafús, que como primera medida ordenó el secuestro de las historias clínicas de la niña tanto en el hospital de San Javier como en el Samic de Alem.



Luego pidió la exhumación del cadáver para que sea sometido a un examen de autopsia y dicho procedimiento fue ejecutado el miércoles 21 tras la autorización firmada por la jueza Raquel Zuetta, titular del Juzgado de Instrucción Cinco de Alem.



El resultado que arroje el examen de autopsia prácticamente definirá el futuro de la investigación porque servirá para conocer la razón del fallecimiento de Uma y con ello se podrá saber si el caso representa negligencia alguna por parte del profesional involucrado.



Sin embargo, la pericia aún no pudo ser efectuada. Según detallaron fuentes consultadas, la demora se debe a que los forenses a cargo de la operación solicitaron las historias clínicas de la niña para saber con más precisión sobre qué puntos trabajar con mayor profundidad.



De igual forma, las fuentes señalaron que conocer los resultados de la necropsia llevará un tiempo significativo ya que el punto central del estudio será el análisis de órganos.



Pedido de exención



De lo que allí surja depende el futuro de la causa y, principalmente del médico bajo sospecha, quien si bien hasta ahora no fue imputado ni citado a declarar ya presentó un pedido de exención de prisión.



El pedido fue presentado el último jueves y la fiscal Casafús ya se opuso al otorgamiento del beneficio, pero la situación la debe definir la magistrada Zuetta. “Hoy el médico está con paradero desconocido”, graficó un vocero consultado



En ese marco, El Territorio también pudo saber que esta semana la fiscal Casafús recibió a los padres de la niña para que ratificaran y ampliaran la denuncia que inicialmente habían radicado ante la Policía.



Las mismas fuentes detallaron que ante la fiscal los padres de la niña ratificaron que la beba nunca antes había tenido problemas de salud y al tiempo que negaron haberle suministrado té de manzanilla u otra sustancia a Uma Franchesca. También desestimaron la teoría de que previamente la menor habría sido atendido por una curandera, hipótesis que aparentemente se habría pretendido instalar en defensa del médico.



Sin embargo, para esclarecer todo esto será clave la autopsia y por ello habrá que seguir aguardando.



“Yo nunca le di nada a mi hija para hacerle mal. A mis hijos los cuido como oro, justamente para no automedicarlos uno los lleva a los médicos, que se supone deben hacer todo para salvar una vida. Así que yo quiero que la verdad salga a la luz y saber realmente por qué la dejaron así descuidada si tuvieron posibilidad de reanimarle y que ella vuelva a estar estable, no dejarla morir así a mi hija y este médico nunca dio la cara, yo lo busqué y él no estaba, se había borrado, nadie me dio explicaciones de por qué murió mi hija. Pido justicia por favor”, había expresado Antonella, madre de la niña, a mediados de la semana pasada en diálogo con El Territorio.