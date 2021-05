Reprograman cirugías en Misiones ante el pedido de restringir el oxígeno

viernes 30 de abril de 2021 | 5:30hs.

La situación que atraviesa el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) e incluso otras provincias de gran densidad poblacional dista de lo que sucede en Misiones. Los contagios de Covid-19 van en aumento en el Amba provocando una ocupación alta de las camas de terapia intensiva. Mientras que en Misiones desde hace tres meses los casos rondan entre 100 y 130 y la saturación en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), entre un 48% y 55%. Dos realidades completamente diferentes de una misma crisis que fue desatada por el Sars-Cov-2 en marzo del año pasado.

A juzgar por los datos oficiales del parte diario, la provincia ostenta cierta estabilidad en plena segunda ola de la pandemia, siendo la única jurisdicción considerada con riesgo epidemiológico bajo o moderado, según el semáforo epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación.

Sin embargo, hay medidas que más allá del carácter “estable” tanto en contagios como en ocupación de camas críticas, igualmente impactan en Misiones. Es el caso del pedido de “racionalización del uso de oxígeno” en hospitales, lanzado días atrás por la ministra, Carla Vizzotti.

“La empresa proveedora garantizó la provisión de oxígeno a Misiones incluso con las nuevas bocas de uso que habrá en Eldorado, Oberá y lo que ya implementamos en Apóstoles, tenemos garantizado por la empresa proveedora”, aseguraron desde Salud Pública a El Territorio.

El miércoles las autoridades de la cartera sanitaria provincial instruyeron a los efectores la estrategia de “disminuir al máximo el uso de oxígeno en caso que no se requiera o no sea vital: por ejemplo, no nebulizar con oxígeno sino con aire comprimido que es lo que corresponde”.

“La idea es tener la mayor cantidad de camas con gases o oxígeno desocupadas”, declaró en diálogo con El Territorio, Héctor Proeza, subsecretario de Salud de la provincia.

“Estamos pidiendo a los hospitales que tienen camas con paneles de oxígeno que mantengan esas camas libres y todo lo que se pueda reprogramar o postergar, que empiecen a hacerlo; esto es post de dejar disponibilidad. Estamos tratando de que la ocupación de camas se mantenga en un 45% por si llegamos a tener algún coletazo de lo que pase a nivel nacional”, agregó.

“Hay cirugías programadas de recuperación rápida, con un alta en tres días, que no conlleva mayores riesgos, las operaciones a las que nos referimos es aquellos que van a necesitar alguna cama en terapia. No así las urgencias o los pacientes graves, eso sí o sí hay que atender. Lo mismo le pedimos al sector privado”, sostuvo.

Un dato reciente visualiza que Misiones no incrementó su demanda de oxígeno medicinal dado que las camas con gas tienen un 40% de saturación, es decir, hay un 60% de camas con gas desocupadas. Son 160 camas con oxígeno ocupadas y 175 camas con oxígenos libres, de acuerdo al informe de Sala de Situación de la semana pasada.

En tanto, Misiones cuenta en total con 800 camas con paneles de oxígeno central, y en total 2.600 camas de internación.

“Sólo usar oxígeno en pacientes con baja saturación. No tener filtraciones, ni pérdidas, entonces se evita el uso indebido. Para ir cuidando el insumo pese a que estamos con garantía de la empresa de que vamos a tener provisión, inclusive en las 57 camas ampliadas en breve”, aseguraron.

Demanda en la provincia

La empresa proveedora del insumo a los hospitales misioneros es Praxair (que en realidad en 2019 se fusionó con la alemana Lind), cuyos directivos estuvieron reunidos videoconferencia mediante con el presidente, Alberto Fernández justamente por el tema que preocupa: garantizar el abastecimiento de oxígeno para los establecimientos de salud de todo el país.

“Nosotros tuvimos un pico de consumo de oxígeno, donde habíamos triplicado, y ahora está bajando pero tenemos asegurado el abastecimientos. en los hospitales nivel II y nivel III que se manejan con los zeppelin, con los tanques que luego se recargan con los camiones del oxígeno líquido y después los hospitales más chicos o Caps, con tubos de oxígeno, como Campo Viera, Candelaria, Campo Grande, Santa Ana, Gobernador Roca. No tenemos dificultades de oxígeno en Misiones”, aseguró Proeza.

Cirugías programadas

Son dos caras de una misma moneda: por un lado, la apertura de más servicios en los hospitales, desde el trámite del Certificado Médico Oficial (CMO) para gestionar una pensión por discapacidad hasta la habilitación de un centro de diálisis en el hospital de Pediatría Fernando Barreyo. Por otro, la limitación de las cirugías programadas, es decir, cualquier intervención quirúrgica que no sea catalogada como una urgencia.

“Todavía se hacen pocas cirugías programadas, el 80% son cirugías de urgencia; o cesáreas programadas. Se hacen algunas cirugías oncológicas, urológicas, ortopedicas”, señaló el subsecretario de Recursos Humanos de Salud Pública, Rodolfo Fernández Sosa.

El Territorio relevó los principales nosocomios de Misiones. Hay algunos hospitales públicos como así también sanatorios de Posadas que no están realizando cirugías de baja complejidad, se prioriza la atención de pacientes politraumatizados consecuencia de accidentes de tránsito, oncológicos o alguna dolencia en la que esté en riesgo la vida.

En tanto, en los hospitales de Oberá, Puerto Iguazú y Eldorado confirmaron que trabajan con normalidad, ya sea con la alta o baja complejidad, siempre dependiendo del cuadro del paciente que la requiera y la demanda por infectados de Covid.

En cifras

45%

El objetivo de las autoridades sanitarias es 45% de saturación de camas. Y tener estabilidad para hacer frente a una segunda ola, si ocurriera en Misiones.

