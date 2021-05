Imputaron por grooming y abuso al empleado comunal

viernes 30 de abril de 2021 | 5:15hs.

El empleado municipal de Puerto Libertad que había estado varios días prófugo tras ser denunciado por abuso compareció ayer ante la Justicia, se abstuvo de declarar y fue imputado formalmente.

El hombre, identificado como Sandro L. (43), está detenido desde el miércoles cuando se entregó en el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú y de allí fue trasladado a una celda de la Unidad Regional V.

El implicado realizó ayer el mismo viaje pero a la inversa, puesto que en horas del mediodía fue llevado a sede judicial para comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Martín Brites.

En esa instancia, según indicaron fuentes consultadas por El Territorio, el detenido hizo uso de su derecho y optó por no declarar, por lo que esperará el avance de la pesquisa en su contra en silencio.

Las fuentes añadieron que en la misma audiencia el hombre fue notificado de los hechos por los cuales es investigado y fue imputado formalmente por los delitos de grooming y abuso sexual con acceso carnal.

Luego de ello, volvió a ser llevado a la celda policial donde continuará detenido y a disposición de la Justicia, cuyas autoridades continuarán ahora con la instrucción correspondiente de la causa.

En ese marco, señalaron que aguardarán los informes con las conclusiones que surjan de las pericias informáticas que fueron ordenadas a realizar en base a los aparatos tecnológicos incautados: un celular y una computadora.

El teléfono incautado y enviado a pericia es el aparato propiedad de la denunciante, una mujer de 45 años de Puerto Libertad.

En su denuncia, la mujer narró que a mediados de mes le dio el celular a su hija para que realice tareas escolares y cuando lo recuperó había quedado el Facebook abierto de la muchacha, instancia en la cual detectó un chat con conversaciones de índole sexual entre la adolescente y el acusado, instancia en la cual incluso el hombre habría solicitado fotografías íntimas.

Allí, al indagar un poco más en la cuestión, la mujer pudo saber que aparentemente la adolescente ya se había encontrado en al menos una oportunidad con el hombre, momento en el cual habría concretado el abuso.

Fue después de todo esto que la madre acudió a la Policía y radicó la correspondiente denuncia que disparó la intervención de la Justicia.

En ese marco, el sábado pasado se ordenó un allanamiento en la vivienda del implicado, pero el hombre no fue hallado. En contrapartida sí se encontró la computadora que fue secuestrada y también enviada a pericias.

Por las características del contacto mantenido con la adolescente, los pesquisas no descartan que hubiera más víctimas y por ello consideran clave las pistas que pudieran obtener mediante estas labores de cibercrimen en los aparatos.