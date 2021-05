Federer está de subasta

viernes 30 de abril de 2021 | 6:01hs.

Los grandes ídolos no sólo escriben la historia adentro de la cancha sino que son un ejemplo afuera también. Roger Federer no se conforma con ser reconocido como uno de los mejores tenistas de la historia. Mientras continúa en la búsqueda de su superación como deportista, el suizo no deja de lado su misión social al mando de la fundación que creó para ayudar a niños de todo el mundo.

Esta vez, decidió subastar algunos de sus objetos personales que lo acompañaron durante su exitosa carrera y lo recaudado será destinado para los proyectos benéficos de su organización.

La novedosa iniciativa despertó la atención de sus fanáticos ya que el suizo pondrá a disposición varios de sus elementos icónicos como raquetas, vestimenta, calzados y muñequeras que usó en momentos puntuales, recordados por hitos y glorias.

La exposición será del 23 de junio al 14 de julio, en Londres, bajo la casa especializada en subastas Christies’s.