Qué ver, leer y escuchar

viernes 30 de abril de 2021 | 6:00hs.

Mi amor

Netflix

En esta miniserie documental de Netflix, el amor es el protagonista: Seis parejas de ancianos de distintas partes del mundo, muestran sus historias, sus vidas cotidianas y cómo construyeron un lazo de amor y familia consolidado.

Cerro quemado

Cine.ar Play

En esta cinta del realizador argentino Juan Pablo Ruiz; Micaela y su madre Yurquina inician un viaje en busca de su abuela Felipa, última moradora del olvidado y extraordinario paisaje de Cerro quemado. Un retrato poético de un mundo por desaparecer.

La hermana Sol

Lucinda Riley

En apariencia, Electra lo tiene todo para ser feliz. Pero debajo de la exitosa fachada, esta joven mujer esconde tendencias autodestructivas y un miedo a la soledad. Una carta le revela la existencia inesperada de un pariente, un lazo que podría rescatarla de su tormentoso pasado.

La mitad evanescente

Brit Bennett

Generación tras generación, la comunidad negra del pueblo de Mallard, en Luisiana, ha intentado aclarar el tono de su piel favoreciendo los matrimonios mixtos. Con esta herencia deberán vivir y decidir las gemelas Desirée y Stella Vignes

Seremos

Ismael Serrano

‘Seremos’ es el nuevo álbum inédito de Ismael Serrano. El cantautor español lanzó este trabajo junto a un concierto gratuito por streaming. Es un disco introspectivo, dijo el artista, que invitó a otros referentes de la canción a participar, como Clara Alvarado y Pablo Alborán.

Cerca

Zero Kill y Sobrenadad

Zero Kill, el proyecto musical de Benito Cerati, lanzó ‘Cerca’, un nuevo sencillo de su cuarto disco ‘Lapsus’, y que cuenta con la colaboración de Sobrenadar. En el videoclip, Zero Kill y Sobrenadar se funden en un abrazo artístico con vertiente de rock y pop.