Varios detenidos tras cometer una serie de actos delictivos en Candelaria

jueves 29 de abril de 2021 | 21:05hs.

La policía de Candelaria esclareció una serie de robos, dos de ellos calificados, cometidos en distintos sectores de la localidad.

En los últimos días varios hechos delictivos han ocurrido en la localidad de Candelaria que han despertado a la comunidad. Desde robos calificados con uso de arma blanca hasta ingresos a viviendas y un hotel local para llevarse pertenencias de las víctimas y luego intentar comercializarlas.

A raíz de estos actos delictivos que afectaron a varios vecinos de la localidad, es que personal de la comisaría, comando radioeléctrico, brigada, entre otras divisiones trabajaron en la investigación de los mismos para dar con los autores, varios de esos hechos sindicaban como sospechosos a dos masculinos que aprovechaban la obscuridad para abordar a sus víctimas y despojarlas de sus pertenencias a punta de cuchillo y huir en una moto roja tipo Cross en la que se movilizaban, de acuerdo a las declaraciones de los damnificados.

Dos de las denuncias fueron por robos calificados ocurridos en la madrugada del sábado pasado en horas de la madrugada, "los de la moto roja" como los mencionan a los ladrones en la localidad abordaron a Lucas S. quien retornaba de su trabajo y se dirigía a su casa cuando a punta de cuchillo, según relató Lucas, les exigieron que entregue todas sus pertenencias, el hombre, según relató a El Territorio, arrojó todo a la calle incluyendo el termo y mate , mientras los ladrones lo amenazaban con armas blancas, el relato del muchacho fue similar al de otro joven que iba a tomar el colectivo para ir a trabajar y le pasó lo mismo, a ambos les robaron celulares, billetera con documentos personales y dinero etc.

A raíz de la situación la policía trabajó en la investigación y lograron detener a los implicados no solamente en los robos calificados sino a otros delincuentes que había robado en un hotel local y viviendas particulares.

Uno de los ahora detenidos fue descubierto luego de que al robar un motor de 3 HP de una machimbradora que pertenece al trabajo de Virgilio V. quien a su vez detecta que en las inmediaciones había una billetera con documentación que resultó ser de uno de los malhechores, es así como la policía logra dar con Mariano M.(22)en el barrio Paso Viejo, en el domicilio de Mariano hallaron una motocicleta roja cuyas características coincidían con la descriptas por las víctimas de robos calificados del sábado 24.

Las investigaciones y los continuaron y los uniformados terminaron esclareciendo otros hechos de robos donde estaban involucrados otros jóvenes de entre 17 y 24 años de edad los que fueron detenido y el menor demorado.

En poder de los jóvenes se encontraron gran parte de los objetos cuyas víctimas denunciaron como sustraídas y se trata de zapatillas, celulares, hasta el motor de la machimbradora que eran ofrecidos para la venta en un barrio de la localidad por uno de los detenidos en tanto que en el domicilio de uno de los denunciados la policía encontró un cuchillo, celulares y otras pertenencias de los denunciantes.

En total son tres detenidos y un demorado y todos están relacionados a cada uno de los hechos denunciados desde el sábado pasado.

En tanto la policía de la comisaría de Candelaria continúa trabajando para tratar de dar con otros objetos que fueron denunciados como robados por personas con las características de los detenidos.

El Territorio consultó a una de las víctimas, L. S. sobre el mal momento vivido quien relató "quizás pude haber evitado si iba por otro lugar o ese sector estuviese iluminado ya que el camino que me conduce a mi casa es muy oscuro, yo salía de trabajar y me iba cansado con ganas de llegar y dormir, eran las 4 de la mañana, en frente de donde ocurrió hace unos años un trágico hecho con una vecina estaban 2 personas masculinos en una moto, cuando paso, me salen, me apuntan con cuchillo y me piden que les entregue todo lo que tenía, yo tiré todo para que no me hagan nada , se llevaron mi celular, cargador, billetera, hasta el mate que llevaba, fue un momento muy feo, desesperante, por suerte pude llegar hasta la casa de un vecino quienes me contuvieron porque estaba muy asustado, no podemos estar viviendo esta situación, trabajamos tanto para que en un segundo se lleven los delincuentes lo que uno obtiene con esfuerzo y sacrificio, es preocupante porque usan armas para cometer sus actos delictivos y en cualquier momento puede pasar algo peor. Ahora estoy tranquilo porque la policía los detuvo, pero las leyes son muy blandas a la hora de condenar a esas personas", indicó el hombre.