Asesinato de Mariano Skeppstedt: La causa fue elevada a Juicio oral y público

viernes 30 de abril de 2021 | 0:05hs.

A poco más de un mes de cumplirse dos años del hecho de violencia que culminó con la muerte de Mariano Antonio Skeppstedt en la ciudad de Eldorado; Natalia, hija de la víctima, anunció con una publicación en sus redes sociales que la causa fue elevada al Tribunal Penal N°1 al estado de juicio oral y público.

“Debido a que siempre nos preguntan cómo está la causa por el homicidio de papá, les cuento que la causa fue elevada al Tribunal Penal a juicio oral y público. Que las fuerzas nos acompañen para transitar esta última y decisiva etapa.” Escribió Natalia en su cuenta de Facebook.

Recordemos los detalles de este caso que conmocionó a la capital del trabajo y disparó los debates sobre la violencia de género y los alcances de esta.

Durante la madrugada del 28 de junio de 2019, Karen Skeppstedt, hija de la víctima, comenzó a recibir reiteradas amenazas y hostigamiento a través de mensajes de Whatsapp por parte de su ex pareja Pablo Schanderl, quien para ese entonces ya tenía una orden perimetral por ejercer violencia de género. Las amenazas continuaron durante toda la mañana de ese día hasta que, cerca del medio día, el imputado decidió romper con la perimetral establecida e ir a confrontar a su ex pareja en la calle Lavalle 2093, donde funcionan los Juzgados Civiles I y II, lugar de trabajo de Karen.

Siendo consciente del peligro en el que se encontraba, la joven le solicitó a su padre que la buscara, y cuando este se disponía a hacerlo sucedió la trágica coincidencia. Al llegar al lugar, Mariano Skeppstedt se encontró con Pablo Shanderl, quien tras una muy breve discusión le propinó un golpe de puño que derivó en la inmediata muerte de Skeppstedt por múltiple traumatismo craneal. El agresor se mantuvo prófugo durante algunas horas hasta que fue detenido de un pinar, propiedad de su familia, en la localidad de 9 de julio.

Hoy, a pocas semanas de un nuevo aniversario del hecho, nos comunicamos con Natalia Skeppstedt, hija de la víctima, quien nos compartió sus sensaciones y expectativas sobre el inicio de esta nueva etapa en el proceso judicial.

“Es algo que veníamos esperando en el sentido en que, como parte querellante sabíamos que se habían cumplido todas las etapas procesales, que era una cuestión de formalidades y de algunas presentaciones más que se tenían que realizar, y que de un momento a otro se iba a llevar adelante la clausura de la instrucción […] […]La batalla no solo es legal, también es emocional y eso genera muchísimo desgaste para la familia.” Expresó Natalia, quien además de ser familiar de la víctima, desempeña su profesión de abogada como querellante en la causa.

Natalia comentó también las dificultades que se plantearon a lo largo de la instrucción y lamentó el accionar de la defensa, cuyas múltiples solicitudes de nulidades y apelaciones dilataron de sobremanera la conclusión de la instrucción y la elevación a juicio oral: “Lamentablemente en el ínterin la defensa, como siempre lo hizo a lo largo de estos casi dos años de instrucción, puso trabas por todos lados planteando nulidades y todo tipo de trapisondas jurídicas para evitar que se clausure la instrucción. Tal es así que la fiscalía hizo el requerimiento de elevación a juicio, nosotros como querellantes también hicimos el requerimiento de elevación a juicio a fin del año pasado; y ellos, la defensa, cuando tenían la oportunidad procesal de hacerlo, decidieron tomar otro camino y no hacer lo que corresponde conforme el código procesal. Plantearon nulidades, pedidos de apartamiento de la fiscalía, todos en situaciones que procesalmente no corresponden […] […]Han planteado once excarcelaciones extraordinarias, cerca de cuatro habeas corpus en distintas partes de la provincia, con el único fin de que Pablo Schanderl tenga la libertad.

Plantearon todo tipo de excusas, de nulidades, cuando comenzó la pandemia también se quisieron arrogar de esta situación extraordinaria que está viviendo la humanidad para también pedir la libertad. Realmente un abuso del sistema terrible, en algún momento la defensa planteó que ya estaba pasando mucho tiempo y que esto se estaba alongando en el tiempo, y se estaba alongando precisamente por la cantidad de recursos y de planteos totalmente improcedentes que ellos planteaban una y otra vez, lo único que han hecho fue entorpecer la causa de una manera espeluznante, terrible, han entorpecido muchísimo.”

Finalmente, la hija mayor de Mariano Skepptedt hizo foco en la familia y en su satisfacción por avanzar hacia un nuevo y último nivel en la causa que tanto dolor les provocó y agradeció al personal judicial de Eldorado: “El rol de la víctima, y de la familia de la víctima en nuestro país, en nuestro sistema jurídico, todavía está muy desprotegido, por eso quiero hacer hincapié y agradecer al juzgado de instrucción de Eldorado que hizo con poco, mucho. Tiene poco personal, pocos recursos y se avocó a completar lo antes posible esta instrucción, no fue fácil y la verdad que, como familia, estamos muy agradecidos. Porque no es fácil la participación y el rol de la víctima en nuestro sistema penal, todavía está muy desprotegido, es mucho el esfuerzo que tiene que hacer la víctima para tener las mismas herramientas que la defensa. Pero bueno… Hemos llegado a buen puerto tras un esfuerzo impresionante y acá estamos, en esta etapa que se viene, que es la decisiva y en la que esperamos se haga justicia”.

Aún se desconoce la fecha de inicio del debate, pero, teniendo en cuenta la apretada agenda del tribunal penal N° 1 de Eldorado, se estima que no iniciará sino hasta entrado el año 2022.