Un alerta movilizó hasta Loreto a la familia de Aurelio, pero fue descartada y sigue la búsqueda

jueves 29 de abril de 2021 | 15:39hs.

La desaparición de Aurelio Schimpf (79) en la localidad de Jardín América, el pasado 14 de marzo, es un completo misterio, como tantos otros casos parecidos en Misiones.

Después de un mes y medio de búsqueda, ni la familia ni las fuerzas de seguridad llegaron a obtener alguna pista concreta que conduzca a su paradero.

La última vez que lo vieron fue caminando, ese domingo a las 3 de la madrugada.

Después la angustia se apoderó de su entorno más cercano, que no baja los brazos e incluso decidió pagar una recompensa a quien encuentre a Don Aurelio.

Pero tanta desazón se transformó en esperanza hace pocos días, con el alerta emitida por un automovilista que observó a un anciano parecido caminando por la banquina de la ruta nacional 12, a la altura de la localidad de Loreto.

"Una persona que viajaba a Posadas el 17 de abril vio a un señor caminando por la ruta en sentido Posadas - Iguazú y se lo notaba perdido", confirmó Estela Schimpf, hija del anciano desaparecido, detallando que "avisó en el peaje de Santa Ana en ese momento y luego de algunos días vio mi publicación en las redes sociales y me contactó".

"Siempre aclaró que no lo vio bien -el aspecto físico- pero que no podía dejar de avisarme, es por eso que fuimos hasta Loreto ayer a la tarde y confirmamos que se trataba de un señor, sí, que estaba perdido, pero que suele sucederle seguido, nos contaron. Ese mismo día la Policía lo buscó, llevándolo a su casa", contó.

Pista descartada

En ese punto, si bien finalmente fue descartado que se trataba de Aurelio, su hija destacó el compromiso del automovilista en emitir un alerta que sirvió, de alguna forma, para orientar la búsqueda.

"Le pido a la gente que se anime, así como esa persona, a dar aviso cuando ve a alguien que parece estar perdido. Y si avisa a la familia es más efectivo", señaló Estela y aclaró sobre eso que "cualquier pista que surge yo me encargo personalmente de avisar a la Policía e ir a corroborar, con ellos, que siempre me acompañan".

Incidente parecido

Estela confió en diálogo con este matutino que su papá "tuvo un incidente parecido unas semanas antes, en que salió de su casa a la noche, se perdió, pero unos chicos le preguntaron a donde iba y lo llevaron a su casa. Él sabía su dirección”.

"No tenía un diagnóstico aún, así que no estaba confirmado que tenía Alzheimer como ahora se cree que sí, porque se perdió", puntualizó la mujer expresando que desde su punto de vista "alguien tuvo que levantarlo, llevarlo hacia algún lugar, no sé. Es muy raro todo porque no se encuentra ninguna pista de él".

Cualquier información relacionada con Aurelio la familia considera importante, por lo que puede ser enviada al número 3743-438793 o en su cuenta de Facebook: Estela Schimpf.

Búsqueda de Aurelio Schimpf: “No vamos a perder las esperanzas de encontrarlo con vida”

Caso Schimpf: la Policía de Posadas en alerta por el anciano desaparecido