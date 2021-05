Lanzaron la 7º edición del Concurso Internacional de Cuentos y Poesías “Cataratas Maravilla Natural”

jueves 29 de abril de 2021 | 12:31hs.

En el marco de los 86 años de Parque Nacional Iguazú, Argentina, y 82 Años del Parque Nacional do Iguaçú, Brasil, se lanzó la séptima edición del Concurso Internacional, "Cataratas, Maravilla Natural" de Cuento y Poesía, declarado de Interés Institucional por el Parque Nacional Iguazú, Fundação Cultural de Foz do Iguaçú, Honorable Concejo Deliberante de Puerto Iguazú, Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Misiones y por el Parque Nacional do Iguaçú, Brasil. Podrán participar escritores de cualquier nacionalidad y edad, con el tema "Las Cataratas, Maravilla Natural”, en los géneros prosa y poesía.

Desde la organización dieron a conocer detalles de la presentación de los trabajos, resaltaron que en el género prosa los concursantes deberán presentar un cuento con un máximo de tres carillas, A4, letra arial 12, interlineado espacio y medio. Ya en el género poesía deberán presentar un poema de 30 versos como máximo, en hoja A4, letra arial 12, interlineado espacio y medio, cabe destacar que para la composición de los versos se tendrá en cuenta la métrica, sin excluir poesías en estilo libre. Se aceptarán trabajos enviados en castellano, guaraní y portugués.

Los trabajos, se recibirán vía email a la siguiente dirección: [email protected], y deben contener dos archivos adjuntos: uno en Word con la obra sin la firma del autor, sólo con el TÍTULO y otro los datos personales y la biografía literaria del autor, con el título PLICA. Los trabajos se recibirán por email hasta las 23:45 horas del 07 de septiembre de 2021 (hora argentina). A los premiados, no presentes en el acto de entrega, les será enviado el diploma y trofeo por correo.

El jurado determinará un solo ganador en cada género, reservándose el derecho de declararlo desierto, como así también otorgar las menciones especiales a las obras que considere merecedoras.

El resultado del concurso se dará a conocer el día 29 de septiembre a través de esta página y de ambos Parques Nacionales (Brasil - Argentina), y del organizador.