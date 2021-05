El Parque del Conocimiento invita a a un concierto familiar

jueves 29 de abril de 2021 | 9:04hs.

El Parque invita a las familias a divertirse junto al Coro Estable y grandes clásicos para niñas y niños. Será este domingo 2 de mayo a las 18. Reserva de entradas (gratuitas) en la web parquedelconocimiento.com.

“Que se vengan los chicos”, “Bellas melodías”, “Aserrín, aserrán”, “La farolera” son solo algunas de las canciones infantiles que sonarán el Teatro Lírico; la propuesta es un concierto inolvidable con interpretaciones capaces de alegrar a los más chicos y llenar de añoranza a los más grandes. La entrada es gratuita, con reserva anticipada vía online.

Bajo la dirección de la Maestra Marcela Garcete, el Coro Estable presenta un concierto familiar con composiciones de Eugenio Inchausti, Emilio Dublanc, Osvaldo Catena, Gioacchino Rossini y Edgar Romero Maciel. Se completa el trabajo artístico del elenco con Cristina Cubilla a cargo del guión, Paula Parodi en la coralografía, y el acompañamiento instrumental de Luciana Sosa, María Laura Ramírez y Paul Debat.

El Parque del Conocimiento invita a niñas, niños y adultos a disfrutar de esta propuesta con cupo limitado, cumpliendo el protocolo sanitario. Para asistir al concierto “Que se vengan los chicos” se deberá realizar la reserva de la entrada gratuita online. Respecto al protocolo de bioseguridad, en el ingreso al Teatro, se indica a todas las personas pasar por la cabina de sanitización donde se le controlará la temperatura, el uso del alcohol en gel y el barbijo colocado correctamente. Dentro de la sala, se prevé la ubicación por grupos sociales relacionados, manteniendo el lugar asignado y el distanciamiento social en todo momento.

¿Cómo es el sistema de reserva online de entradas?

La reserva de entradas se podrá efectuar 72 hs antes de cada espectáculo del Teatro.

1) Se debe ingresar www.parquedelconocimiento.com/ y cliquear sobre el espectáculo

2) Elegir el evento al que se desea asistir, registrarse con el correo y reservar la entrada (hasta 2 por persona). Llegará un código QR por mail que se deberá tener a mano en el celular el día del evento.

3) Asistir 30' antes del espectáculo para registrar el ingreso en recepción.

Además solicitaron que si la persona no tiene la seguridad de poder asistir al evento, no realizar reservas, ya que la capacidad máxima es solo de 150 personas. Ante cancelaciones de la emisión de entradas, de debe ingresar con usuario y contraseña a agendadelconocimiento.com.ar . Será obligatorio el uso correcto del barbijo y mantener el distanciamiento social en todo momento. A quellas personas que presenten síntomas relacionados al Covid-19 o es contacto estrecho con alguna persona infectada se le pide no asistir.