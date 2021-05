Las redes sociales, el nuevo espacio de búsqueda de mascotas perdidas

jueves 29 de abril de 2021 | 0:00hs.

Las redes sociales también son un servicio a la comunidad. Es que a través de ellas las personas se reencuentran con antiguos vecinos, compañeros del colegio y con familiares. Hay quienes también hace algunos años le encontraron otra utilidad, como por ejemplo la compra y venta de productos y servicios, como así también la puesta en práctica de la solidaridad. Una manera más fácil y rápida de encontrar personas afines a los intereses de uno es la creación de páginas, grupos y eventos, espacios que la red social Facebook permite desde el primer momento.

Es así como un grupo de personas amantes de los animales comenzaron a encontrarse y conectarse cuando los animales necesitaban ser rescatados de la mano de maltratadores o porque se encontraban en la calle y con el tiempo también se crearon grupos específicos para la búsqueda de mascotas perdidas.

A cualquiera le puede pasar

La pérdida de una mascota no tiene que ver enteramente con la falta de responsabilidad de los dueños, sino que a veces, los animales pueden escaparse de la casa en un abrir y cerrar de ojos o peor aún, salir a correr despavorido ante una situación de robo o incendio.

Lo cierto es que cuando un miembro de la familia se pierde, la desesperación invade la vida de quienes lo esperan.

Esta angustia vivió el músico Ezequiel Garrido, cuya mascota, Milo, se escapó por un pozo que había cavado debajo de las rejas que dan hacia la calle. Sólo bastaron unos segundos para que Milo viera la oportunidad de seguir el paseo matutino que hace con Ezequiel, pero esta vez sin correa y sin compañía. El jovencito de dos años “agarró la calle” y sin darse cuenta caminó solo casi dos kilómetros, poniendo en riesgo su vida, al poder encontrarse con personas que podrían lastimarlo sin razón o cruzar la calle y atravesarse frente algún vehículo.

“Cuando no lo vi lo primero que hice fue salir a buscarlo con mi otra perra por el barrio y alrededores y no lo vimos, entonces volví a casa y empecé a armar el flyer, busqué fotos que tenía de él y publiqué en todos lados, primero en mis redes sociales y después en los grupos. Al ratito de publicar me contestaron que lo habían visto en una estación de servicio, en Rocamora y López y Planes y yo estoy en Blas Parera y Monseñor de Andrea, había un video y automáticamente me fui a buscarlo”.

“La verdad es que esos grupos son muy útiles porque en ese momento ya la gente se solidarizó, los que lo vieron sin saber de quién era ni de dónde salió publicaron su ubicación y gracias a ellos tuve información de por dónde andaba Milo”.

Fue entonces que gracias a estas páginas y grupos Ezequiel pudo hacer un seguimiento de las andanzas de Milo. El personal de la estación de servicio donde se quedó unos minutos subió a las redes un video dónde le preguntaban dónde estaba su papá. Tuvo la suerte de que una familia lo retuvo y pudo volver a reencontrarse con el perro. La solidaridad de la gente fue clave para terminar con la angustia.

Con respeto se construye

Los grupos de búsqueda de mascotas son creados por personas que quieren ayudar y, a veces, que pasaron por una situación parecida a la de Ezequiel y ven la necesidad de una herramienta que ayude en ese mal momento.

Es así como Camila Korol se puso manos a la obra y creó el grupo de Facebook “Mascotas perdidas_ Posadas Misiones” con el fin de ayudar a las familias que por algún motivo perdieron a sus animales.

“Mi idea surgió hace unos años porque en ese entonces mi perro se perdió y mucha gente me ayudó, pero no había un espacio exclusivo para mascotas perdidas. Muchos usaban los espacios para vender cosas. Entonces la idea era que a través de la administración del grupo pudiera excluir publicaciones que no venían al caso. A mi perro lo encontré esa vez gracias a una vecina muy buena que me contó que otra vecina la tenía encerrada y que vieron cómo la maltrató para llevarlo a su casa con una soga. Lo pude volver a traer a casa pero como le envenenaron no sobrevivió”, dijo Korol, que hoy se ve sorprendida por la cantidad de miembros que tiene el grupo y con muchas personas con predisposición a ayudar.

Korol indica que también hay personas que se dedican a juzgar y a criticar, y desanima este tipo de actitudes. “No sabemos bajo qué circunstancias una persona perdió a su mascota y por eso es mejor no criticar ni ofender”.

Algunos de los grupos y páginas que pueden comenzar a seguirse en redes sociales para colaborar cuando se ve un perro perdido en Posadas son Mascotas perdidas Posadas, Mascotas perdidas_Posadas Misiones, Todos por el hospital veterinario público en Misiones, Ayudando gatos Posadas Misiones, Salvemos a las mascotas Posadas Mnes.

Tenencia responsable

Además de los domésticos, en el Día del Animal (que se conmemora para recordar el fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín, un abogado que fue el gran pionero en el país en la lucha por los derechos de los animales), también se celebra a todos aquellos que no tienen directamente contacto con el ser humano, como los animales silvestres. Luchar por la conservación de éstos últimos significa trabajar por un ambiente sano, ya que cada uno de los seres vivos tiene su rol en la naturaleza, que afecta, a la larga, a la vida del ser humano.

Y así como se debe defender la preservación de especies, se debe respetar la vida de quienes nos acompañan diariamente, siendo adoptantes responsables. Esto quiere decir que hay que mantenerlos sanos, desparasitarlos, vacunarlos, esterilizarlos, alimentarlos de manera correcta y claramente darles la compañía y amor que se merecen.