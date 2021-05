Discrepancia de criterios en caso por corrupción de chicos

jueves 29 de abril de 2021 | 6:03hs.

El titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, Manuel Balanda Gómez, presentó durante las últimas horas ante la fiscalía del Tribunal Penal Uno de Posadas un procedimiento de disconformidad ante el requerimiento de falta de mérito y posterior sobreseimiento realizado por el fiscal local Jorge Fernández.

La causa en la cual aparecieron las discrepancias investiga a un profesor de informática de la mencionada localidad, que en 2016 fue denunciado penalmente por un grupo de padres de un primer año de secundario de un colegio privado por supuestos hechos de corrupción de menores.

Según pudo saber El Territorio en base a fuentes confiables con acceso al expediente, el pedido fue planteado por el magistrado ante una serie de discordancias en los criterios de evaluación de los distintos elementos probatorios que se fueron recolectando a lo largo de la causa en cuestión, que tiene como implicado a un docente de 50 años que en su momento fue acusado por padres de alumnos y alumnas de 13 años de edad por pedir distintos trabajos prácticos con alto contenido sexual.

De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, para Balanda Gómez, tanto los distintos testimonios hechos por varios de los alumnos entrevistados durante Cámara Gesell, como las pericias psicológicas realizadas oportunamente por profesionales hacen presumir que existen altos niveles de probabilidad para sostener la acusación contra el profesor.

Ante este análisis, solicitó el requerimiento de elevación a juicio del mencionado expediente, lo que llevaría al docente a sentarse en el banquillo de los acusados ante un Tribunal Penal. Es decir un escenario totalmeente contrario.

Escenarios posibles

Pero ante la diferencia de posturas con relación a la opinión que expresó en su momento Fernández, ahora será el fiscal Martín Rau, titular de la fiscalía del Tribunal Penal Uno de Posadas, el encargado de confirmar o no el dictamen emitido por su par de instrucción.

En caso de que esto se concrete, el expediente volverá en manos del juez quien deberá finalmente dictar la falta de mérito y posterior sobreseimiento del acusado. Pero en el caso de que la opinión de Rau sea coincidente con los criterios de Balanda Gómez, las actuaciones serán giradas hacia otro fiscal de la misma circunscripción quién será el encargado de continuar con la investigación.

Cabe mencionar que en esta investigación los padres de los niños afectados no se constituyeron en querellantes particulares en la causa, por lo que el único actor que está encargado de reunir elementos de prueba en la pesquisa es la fiscalía.

Pesquisa

Luego de conocerse la denuncia a mediados de 2016 por parte de un grupo de padres de alumnos de un colegio católico de gestión privada de Puerto Rico por los supuestos casos de corrupción de menores, desde el juzgado local se llamó de inmediato a comparecer al acusado. Este último en ningún momento expuso problemas para ponerse a disposición de la Justicia y según se supo, al mes de conocerse la denuncia, solicitó licencia en el mencionado colegio.

Luego del apartamiento en su momento del ex juez Ector Acosta, como tantos otros expedientes de esa misma jurisdicción, el caso quedó en stand by y no presentó mayores avances por un tiempo hasta que el año pasado el juez Balanda Gómez volvió a reactivar el expediente.

Una de las primeras medidas fue hacer lugar a un pedido por parte de la fiscalía de volver a llamar a indagatoria al acusado, quien en dicha oportunidad tuvo la chance de defenderse ante las acusaciones en su contra. Más allá de esto, durante todo el proceso el docente estuvo en libertad a la espera de alguna resolución a su situación procesal.



Posibles escenarios

DEFINE EL FISCAL RAU. El expediente llegó a manos del fiscal Martín Rau, titular del Tribunal Penal Dos de Posadas. Deberá confirmar o no la postura de su par, el fiscal Fernández.

SI COINCIDE. Si el magistrado avala el pedido de falta de mérito y sobreseimiento, el juez Manuel Balanda Gómez deberá actual en consecuencia y desligar al docente de las acusaciones.

SI NO COINCIDE. En caso de que Rau considere que el acusado tiene que ir a juicio, las actuaciones serán giradas a otro fiscal para que tome el caso.