Se fijaron los nuevos precios mínimos del rollo de madera

jueves 29 de abril de 2021 | 6:04hs.

Por unanimidad, el Instituto Forestal de Misiones (Infopro) fijó el precio de la materia prima para los aserraderos, luego de una reunión en la que participaron los sectores que componen todos los eslabones de la cadena productiva de la forestoindustria. De esta manera, la nueva grilla consensuada ayer acordó un incremento promedio del 35 por ciento sobre los valores que se están abonando en el mercado.

El acuerdo alcanzado ayer marcó un hito histórico, que contó con el apoyo del sector industrial de la provincia. Asimismo, con la nueva grilla se verán beneficiados de manera directa unos 18.000 forestadores y unos 40.000 empleados de forma indirecta.

Los nuevos precios abarcan a las tres especies de madera más producidas en Misiones, como lo son el pino resinoso, la araucaria y el eucalipto, en sus distintas caracterizaciones diamétricas.

De esta forma, los importes por tonelada puesta sobre camión, de acuerdo al Diámetro en la Punta Fina (DPF) para el pino resinoso de trozas podadas entre 16 y 19,9 centímetros es de 1.449 pesos, mientras que las tronzas no podadas, de 1.232 pesos. En el caso de las trozas podadas entre los 20 y 24,9 centímetros, el valor llega a 2.150 y 1.828 pesos para las trozas no podadas. En el caso de las medidas entre los 25 y 29,9 centímetros para las trozas podadas y no podadas es de 2.600 y 2.100 pesos, respectivamente. En tanto, de 30 a 34,9 centímetros, 3.150 y 2.678 pesos. Y los que superen los 34,9 centímetros cuesta la tonelada de troza podada 4.100 y 3.485 pesos aquellas no podadas.

En el caso de la araucaria, el valor de la troza podada entre 16 y 19,9 centímetros cuesta 1.739 pesos y la no podada, 1.478 pesos. Entre los 20 y 24,9 centímetros, el valor de las trozas podadas y no podadas es de 2.578 y 2.193 pesos, respectivamente. En esta línea, las trozas podadas entre 25 y 29,9 centímetros cuestan 3.120 pesos la tonelada y 2.652 pesos las no trozadas; y entre los 30 y 34,9 centímetros, 3.780 y 3.213 pesos. Cierra el listado la araucaria cuyos trozas que superen los 34,9 centímetros se consiguen a 4.920 pesos y las no podadas, 4.182 pesos.

Y el eucalipto, los valores son para las trozas podadas y no podadas son: entre los 16 y 19,9 centímetros, 1.304 y 1.108 pesos respectivamente; entre los 20 y 24,9 centímetros, 1.935 y 1.645 pesos; entre los 25 y 29,9 centímetros, 2.340 y 1.989 pesos; entre los 30 y 34,9 centímetros, 2.835 y 2.410 pesos, respectivamente; y los mayores de 34,9 centímetros, 3.690 para las trozas podadas y 3.137 pesos las no podadas.

El director del Infopro, Hugo Escalada, detalló en diálogo con El Territorio: “Es histórico, logramos unanimidad en la votación y muestra que apostando al consenso se logran las cosas. Se empieza a entender que hay que fijar un precio porque si no el productor vende por debajo de los costos y se van del sector. Un acuerdo entre todos los sectores y llegando a un precio”.

“El enorme crecimiento que tiene el sector forestoindustrial en el último año y medio alcanza fundamentalmente a la industria, pero si ese crecimiento no se transforma en desarrollo, si no se derrama al productor, la cadena se queda sin un eslabón y no funcionaría. Si se pierden los productores, vamos a tener un apagón forestal”, resaltó.

“La idea del instituto y que hoy funciona, es lograr que el sector sea sustentable, un sector para el conjunto. Por eso hay que fijar precios mínimos, para que el productor no venda a precios por debajo”, insistió.