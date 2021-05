Crece el uso de antidepresivos y ansiolíticos

jueves 29 de abril de 2021 | 6:05hs.

La crisis sanitaria desatada por el Covid-19 impactó en diferentes frentes. Uno de ellos tiene que ver con la salud mental de las personas, que ante las restricciones impuestas, la falta de trabajo, contacto social y la incertidumbre ante la posible llegada de una segunda ola de casos a Misiones, desembocaron en patologías mentales.

Esto se vio en más consultas virtuales o en consultorios a profesionales de la psicología y la psiquiatría.

“La pandemia trajo aparejadas muchas crisis y cambios a la población. En primer lugar, todo lo que fue el distanciamiento social para terminar en un aislamiento, a nivel mental produjo diferentes etapas. Al principio hubo descreimiento, ‘son dos semanas, va a pasar’; después se fue alargando en el tiempo y ahí, en muchos casos, desembocó en enfermedades mentales, la mayoría eran preexistentes pero el aislamiento fue un motivo más para que se exacerben”, explicó a El Territorio la psicóloga Marcela Bareiro (M.P. 371), quien se desempeña como presidenta del Colegio de Psicólogos de Misiones.

En ese punto destacó lo que ve en la consulta junto a sus colegas. “Aparecieron muchos síntomas relacionados con la ansiedad y pánico, que están muy relacionados al encierro. Y también todo lo que implica la depresión por el aislamiento, los cambios de hábitos y a nivel físico. Así como hay gente que se puso a hacer ejercicios online hay otros que subieron de peso y empeoraron sus hábitos alimenticios o de actividad física”, reconoció.

Medicación

En ese sentido, Bareiro comentó que hay casos “en los que tuvimos que derivar a pacientes a un médico psiquiatra para medicación, son situaciones donde el paciente ya no tiene control de sus síntomas y eso le impide el desarrollo de su vida habitual”.

Consultado por este medio, Alberto Ruiz, presidente de la Cámara de Propietarios de Farmacias de Misiones, coincidió en que la venta de medicinas para la salud mental se vio aumentada.

“Efectivamente hay un incremento en la dispensa de ansiolíticos, antidepresivos y psicofármacos en general en los últimos meses”, detalló.

En coincidencia, según un informe de este mes del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), remedios como alprazolam que se usa para ansiedad, angustia, agorafobia, ataques de pánico y estrés intenso; melatonina para dormir y clonazepam, miorrelajante y sedante, están entre los diez más vendidos del país.

“En mi caso trabajo con familias y parejas y al principio, cuando comenzó todo, dejaron de consultar y en un segundo momento volvieron al consultorio con la crisis que generó el período de aislamiento. A nivel familiar las mayores crisis se dieron porque los niños y adolescentes quedaron totalmente fuera del sistema. Porque el adulto empezó a trabajar y a recuperar su rutina y los niños y adolescentes estuvieron mucho tiempo fuera de lo social y eso trajo aparejados conflictos en el entorno familiar”, precisó Bareiro.

Miedo a lo que viene

“Ahora lo que se ve mucho en la clínica es el miedo a lo que se viene con la pandemia. Hoy estamos muy afectados por lo que pueda pasar. Además los discursos de vacunas sí o vacunas no también influyen a la salud mental y a la paz de la gente”, sostuvo.

Sin embargo, en charla con sus colegas, aclaró que la situación varía dependiendo de la zona de la provincia.

“Hay algunas zonas del interior de Misiones donde escuchamos hablar a las personas y no es tanta la preocupación porque no hay tantos casos, están más tranquilos. En cambio en Posadas, al haber más contagios y más movimiento de gente la preocupación es un poco mayor. Pero lo bueno es que desde la psicología las personas empezamos a prestar más atención a nuestra salud mental, creo que eso vino para quedarse y darnos cuenta de que la salud no pasa sólo por lo físico. Ese es uno de los mayores cambios que generó la pandemia, antes era tabú ir al psicólogo”, finalizó.