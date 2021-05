Qué ver, leer y escuchar

jueves 29 de abril de 2021 | 6:00hs.

Nomadland

Amazon

La multipremiada ‘Nomadland’ habla de los estragos de la crisis y la búsqueda de una salida. La valentía de los expulsados. La película de Chloé Zhao se quedó con el Oscar a mejor película, mejor director y mejor actriz.

Joel

Cine.ar Play

Cecilia y Diego no pueden tener hijos. Un día llega Joel, en adopción. El niño de 9 años con una historia de fondo muy dura, cambiará el curso de sus vidas. Una película de Carlos Sorín, con Victoria Almeida y Diego Gentile.

Patria

Fernando Aramburu

El día en que ETA anuncia el abandono de las armas, Bittori va al cementerio para contarle a la tumba de su marido, asesinado por los terroristas, que ha decidido volver a la casa donde vivieron. ¿Podrá convivir con el pasado? ¿será capáz de hacer las paces?

Lo bello y lo triste

Yasunari Kawabata

‘Lo bello y lo triste’, es la última novela del escritor japonés Yasunari Kawabata, ganador del premio Nobel de Literatura en 1968. Un texto conmovedor sobre el amor, el tedio, las crisis, la autodestrucción, la obsesión, la identidad y el olvido.

Beedrom

JJ Lin y Anne-Marie

Las superestrellas JJ Lin y Anne-Marie unieron sus fuerzas en el nuevo single ‘Bedroom’. Esta monumental colaboración entre el singapurense y la cantante británica, une puente entre dos mundos culturales, con una hermosa balada con piano y voces potentes.

I need some of that

Weezer

La banda de rock norteamericana Weezer compartió ‘I need some of that’, nuevo sencillo de su próximo álbum, ‘Van Weezer’, que verá la luz el 7 de mayo. Ya se conocieron los adelantos ‘The end of the game’ y ‘Hero’.