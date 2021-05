Armarán un equipo de seguimiento para casos de Covid-19 en Santo Tomé

miércoles 28 de abril de 2021 | 22:24hs.

Así lo confirmó el Intendente Mariano Garay, en el marco de la visita de la Comisión de Emergencias Provincial. “Nunca tuvimos una tasa tan alta, siempre trabajamos con 15, 20 infectados, hoy estamos en 180, sobrepasados. Se va a hacer un salón donde se va a hacer un seguimiento, con participación de estudiantes de la Barceló. En Goya hicieron esto, y está funcionando muy bien", dijo.

En este sentido, el intendente dijo que se busca armar “un equipo de investigación y seguimiento de la gente que está enferma con covid para poder hacer una detección mucho más rápida, mucho más ágil, y poder estar en contacto con la gente que está aislada, que se va de alta, la gente que tiene que cumplir cuarentena, porque la verdad es que nunca tuvimos esta tasa tan alta, y se necesita otro tipo de trabajo. Nosotros siempre trabajamos con 20 o 30 infectados, y no es lo mismo que tener hoy 180 (al día de ayer). Este equipo vino para eso, y nosotros vamos a colaborar con distintas cuestiones: teléfonos, tal vez computadoras, para poder armar este equipo de tal vez 50 personas, 50 voluntarios van a ser, de distintos institutos, de la Fundación Barceló, los chicos que están estudiando también. Se va a hacer un salón donde se va a hacer este seguimiento, y poder fundamentalmente acompañar a la gente que está cumpliendo con la cuarentena. Esto se hizo en Goya también, que está mucho más complicada que nosotros, y allá está funcionando muy bien, y lo vamos a hacer acá en Santo Tomé también”.

Situación epidemiológica

La localidad, al mediodía de hoy, se encuentra con 168 casos activos de covid 19, y hubo 20 altas. Hay además, 546 recuperados, 6 fallecidos y 720 acumulados desde el inicio de la pandemia. En cuanto a los aislados, el número aproximado es de 840, a razón de 5 por cada caso confirmado.

Respecto a la situación actual en Santo Tomé, Garay dijo: “estos dos fines de semanas, desde que establecimos estas medidas (de fase 5 con restricciones), salimos con Bromatología y con las fuerzas, y la verdad que se cumplió bastante, no hubo mayores problemas en los bares fundamentalmente, en las iglesias, en los comercios. Y con las fiestas clandestinas, no me reportaron que haya pasado algo importante. Estamos haciendo lo que se puede dentro de las posibilidades, siempre por ahí se escapan algunas cosas. Hay toda una organización para este tipo de fiestas, que por ahí no permiten que las fuerzas lo detecten, por ahí es difícil y algunas se escapan”.

Añadió que “esto es, prácticamente, una fase 3 moderada. Queremos hacer un equilibrio: primeramente la salud y después que la gente pueda trabajar, los negocios puedan trabajar, que la gente pueda comprar y asistir a los lugares que necesitan, y no cerrar el pueblo completamente. Vamos a ver cómo sigue, y si es necesario, restringir un poco más, ni siquiera lo vamos a decir nosotros, lo va a decidir la Provincia, y nosotros tenemos que acatar. En principio nos están dejando que hagamos esto, que podamos hacer un equilibrio entre la salud y la cuestión económica y laboral de Santo Tomé”.