Barón: “Es muy injusto”

miércoles 28 de abril de 2021 | 6:01hs.

Por redacción El Territorio

Cuando faltaban poquitas semanas para el inicio, el Campeonato Sudamericano de Atletismo de Mayores, pautado del 14 al 16 de mayo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) del barrio porteño de Núñez, fue suspendido por las autoridades nacionales debido a la grave crisis sanitaria.

Así lo informó la Confederación Argentina de Atletismo (Cada), que sostuvo que “la suspensión del campeonato en Argentina se debió que las autoridades nacionales comunicaron la no autorización del mismo debido a la grave crisis sanitaria nacional, que se ha agravado y que no se espera que se solucione a corto plazo”.

Entre la bronca y la incertidumbre

Al respecto, la misionera Valeria Barón -que iba ser parte de los 400 metros con vallas- se mostró dolida ante la sitacuón ya que la semana pasada había sido confirmada en el equipo para la cita, tras su buen momento deportivo. “Da bastante bronca que sean tan poco considerados, porque Argentina se presentó como sede hace unos cuantos meses y deberían haber tenido en cuenta la situación y al parecer no lo tuvieron... no se supieron organizar”. Luego agregó que “el atletismo es un deporte súper protocolar, nosotros no tenemos contacto con nadie. Es muy injusto que se juegue un partido de fútbol y no se pueda hacer un Sudamericano cuando nosotros no tenemos roces entre rivales”.

Por el lado de la Cada, en el comunicado resaltó que “realizó gestiones en los días anteriores para concretar el certamen en Concepción del Uruguay, donde recientemente tuvieron lugar los GPS y el Nacional, pero la no autorización se extiende a todo el país”, puntualizó.

Y agregó: “El gobierno adelantó su intención de colaborar para que los atletas nacionales puedan trasladarse a otro país donde sea posible la realización de esta tan importante competencia”.

Para Valeria, cambia todo el hecho que se haga en otro país -se baraja la ide aque sea Colombia-, ya que “la lista de los deportistas probablemente va a ser reacomodada ya que somos como 70 atletas, porque el equipo era completo, y si se hace en Colombia el gasto por cada atleta va a ser de 70 mil pesos entre avión, comida y alojamiento y entonces -Argentina- no va a llevar el equipo completo ni de casualidad”

Finalmente, entre la incertudumbre, apuntó: “Puedo estar entre las que reduzcan tranquilamente, habría que ver cómo va a ser la nueva lista por ahora no tengo datos oficiales, no sabemos nada. Hay que esperar”.