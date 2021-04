Llegan a Misiones 8.400 dosis y se esperan más lotes de China

miércoles 28 de abril de 2021 | 3:30hs.

El Ministerio de Salud de la Nación comenzó ayer la distribución de la partida de 384 mil dosis de vacunas Sinopharm para dar continuidad al Plan Estrategico de Vacunación para combatir el Covid-19. Se trata del primero de tres cargamentos en el marco de lo que se denominó Operación Beijing.

Estas vacunas arribaron al país provenientes de China el domingo pasado en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y forman parte de las cuatro operaciones programadas para traer dos millones de dosis esta semana. Misiones recibirá 8.400 vacunas que serán destinadas a aplicar la segunda dosis, en aquellos que ya hayan recibido la primera, según lo confirmó el ministro de Salud, Oscar Alarcón.

La cartera sanitaria nacional ratificó en esa línea que estarán destinadas a completar los esquemas de vacunación ya iniciados, de acuerdo a la recomendación acordada en la reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones realizada el último martes y en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) que se llevó a cabo el miércoles.

Según el Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio, hasta ayer por la tarde fueron distribuidas 8.709.608 vacunas y las aplicadas totalizan 7.386.650: 6.507.572 personas recibieron la primera dosis y 879.078 ambas. A Misiones, puntualmente, llegó un total de 222.750 dosis, de las cuales se aplicaron 143.175: 124.778 de la primera dosis y 18.397 de la segunda dosis.

La provincia habilitó el lunes los turnos para el grupo de entre 50 y 59 años, con comorbilidades. Silvina Martínez, coordinadora Operativa y de Desarrollo de Alegra MED Misiones, señaló a El Territorio que "se habían preinscripto 4.687 pacientes sólo el lunes a lo largo de toda la provincia" y agregó: "Ya se empezaron a imputar los turnos para vacunarse, la mayoría a partir de mañana (por hoy miércoles)".

La app Alegra Med - Misiones (con ese nombre figura en App Store y Google Play) funciona hace poco más de un mes, y tiene 78.917 usuarios activos.

Por otro lado, ayer comenzó la inoculación a personas con discapacidad, quienes deben presentar el Certificado Único de Discapacidad y DNI, dado que debe ser mayor de 18 años. “Pasé para consultar si era cierto que estaban vacunando y me dijeron que no había inconvenientes siempre que sea mayor de 18 años y tenga CUD”, contó el padre de Marcos, quien tiene 24 años y padece síndrome de down.

Asimismo, continúa la vacunación anticovid en las comunidades mbya los adultos mayores de 50 años, con comorbilidades, personal de salud de las comunidades mbya, guaraní, docentes, auxiliares de docente de las escuelas y artesanos, quienes se encuentran expuestos a la hora de salir a vender sus productos.

Otro vuelo

Un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas despegó ayer a las 13.04 desde Buenos Aires hacia Pekín, China, para traer un cargamento de un millón de vacunas Sinopharm contra el coronavirus, con el cual la Argentina llegará a casi 11 millones de dosis arribadas al país desde el comienzo de la pandemia. Según se informó oficialmente, de esta manera se dará "continuidad al plan de inmunización que lleva adelante el gobierno nacional y que, esta partida, se aplicará como segunda dosis". El regreso al país está estimado para mañana a las 19.10. En esta operación, según se explicó, cada caja de presentación contiene tres viales de la vacuna, razón por la cual el volumen de la carga se reduce y podrán ser transportadas 1.000.000 en un solo vuelo.