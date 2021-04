Plantean que el problema es la falta de financiación

miércoles 28 de abril de 2021 | 6:04hs.

Por redacción El Territorio

La forestoindustria tiene dificultades para adquirir nuevas maquinarias o repuestos.

De acuerdo a lo explicado por el ingeniero Gabriel Marangoni, los problemas derivan ante la falta de financiación y las dificultades en conseguir la aprobación del Banco Central para girar dólares.

“La dificultad mayor, subrayó Marangoni, es la falta de financiación. Los planes anunciados por parte del gobierno nacional para este tipo de inversiones no terminan de ser ejecutados y contraer un préstamo en los bancos por otra vía representa un costo financiero que lo hace inviable”.

La provincia tiene una línea de créditos a través del Fondo de Crédito de Misiones.

Entiende que el problema que existe con la financiación del Fondo de Crédito de Misiones “es que son montos muy bajos para las necesidades de la industria. Si no me equivoco, el monto máximo es 10 millones de pesos y eso, a dólar oficial, representa unos 10 mil dólares. Y una maquinaria, depende de cual sea, arranca en 100 mil dólares, una sierra de última tecnología hablamos de 200 mil dólares. Entonces a pesar del esfuerzo de la provincia los montos no alcanzan”, añadió Marangoni que es vocal de la Asociación Maderera y Afines del Alto Paraná (Amayadap).

El otro problema existente, según apuntó, es la lentitud del Banco Central en aprobar los dólares necesarios para hacer la inversión.

De acuerdo al monto los trámites suelen tardar cuatro meses. “Hay casos de empresas que exportan madera, es decir que hacen ingresar dólares al país, que tienen el dinero para comprar, y aun así los trámites son muy lentos. Otra empresa para poder comprar un repuesto que sale ocho mil dólares tuvo que esperar un mes y medio para que lo autorizaran”.

Los pedidos

Desde la forestoindustria ya se hicieron los planteos al gobierno por la situación. “Es un tema que siempre está en la agenda”, explicó Marangoni; “desde las asociaciones empresarias se ha planteado pero todavía no hay respuestas al problema”, apuntó.

Uno en construcción

Añadió Marangoni a su vez, que “muchos aserraderos están pasando por este problema. Incluso el aserradero nuevo que se está montando en Colonia Victoria, que tiene un respaldo importante, le vienen autorizando las compras de maquinarias por partes. Es un problema que se debería solucionar”.

Sobre esta nueva industria se avanza con la obra de instalación de maquinaria moderna para la línea de aserrado, tirantería y machimbres.

De acuerdo al proyecto, la industria tiene previsto abastecerse de plantaciones propias de pino y también a través de terceros.

Nota relacinada

En Corrientes y Misiones reconocen la falta de modernización en maquinaria

Propietarios indican el anhelo de adquirir nuevas unidades

Sector agroindustrial recibió créditos para inversiones