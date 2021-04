El presidente entregó casas y destacó el rol del Estado

miércoles 28 de abril de 2021 | 6:02hs.

Por redacción El Territorio

El presidente Alberto Fernández destacó ayer que, “aun en pandemia”, su gobierno nunca cedió sus “banderas y convicciones” que son la lucha contra “el hambre” y la asistencia a “los desposeídos”, al tiempo que puso el acento en el carácter fundamental de un “Estado presente” para llevar adelante políticas sanitarias, habitacionales y educativas que “el mercado” no lleva adelante.

Al encabezar la entrega de viviendas en el municipio bonaerense de Avellaneda, Fernández señaló la importancia del Estado para terminar con los “desequilibrios y desigualdades” y, en ese sentido, recordó como un hito aquel 27 de abril de 2003, fecha en que Néstor Kirchner accedía al balotaje para la Presidencia de la Nación.

“Nada de esto ocurre si el Estado no está presente, porque no lo hace el mercado sino el Estado. Si el Estado no hace estas casas, estas casas no existen. Si esto se llama estatismo, populismo, peronismo, para mí es resolverle la vida a la gente”, sostuvo, luego de entregar obras que estaban prácticamente finalizadas a fines de 2015 y que el gobierno de Juntos por el Cambio no concluyó.

El presidente dijo que “hacer viviendas no es sólo dar un techo, es darle condiciones de vida” a las personas que las habitan y que no haberlas entregado oportunamente habla del “odio” expresado por la dirigencia de la administración macrista.

“Está claro que no por algo somos peronistas y ellos son conservadores, para decirlo de algún modo”, señaló. En ese mismo sentido, dijo que “aún en pandemia”, nunca se cedieron “banderas y convicciones”.

Alberto dedicó un párrafo de su discursó para recordar aquel “singular” 27 de abril en el que Kirchner y “una banda de locos” accedían al balotaje y virtualmente se aseguraban el acceso a la Presidencia de la Nación.

“Argentina necesitaba un tiempo distinto y nadie lo representaba mejor que Néstor”, dijo el presidente y sostuvo que es “lindo” que el aniversario de “aquel triunfo maravilloso” haya coincidido con la entrega de viviendas.

Previamente, el gobernador Axel Kicillof se había expresado en el mismo sentido que el presidente al recordar que durante la administración de su antecesora, María Eugenia Vidal, “no hubo” políticas activas en materia sanitaria, educativa o habitacional.

“La época en que nos toca vivir, nos encuentra con un Estado nacional que atiende el teléfono y da una respuesta. Estado presente, gobierno protector, y pueblo solidario fueron las recetas con las que enfrentamos esta pandemia”, señaló.