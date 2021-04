John Lydon amenazó con demandar a la serie sobre los Sex Pistols

miércoles 28 de abril de 2021 | 6:00hs.

Por redacción El Territorio

El músico John Lydon, excantante del legendario grupo inglés Sex Pistols, amenazó con demandar a los responsables de la serie biográfica sobre la fundamental banda punk que prepara el canal FX con dirección de Danny Boyle, tras calificarla como “la mierda más irrespetuosa” que ha tenido que soportar. Así lo manifestó en una entrevista al diario The Sunday Times, en donde cuestionó que no haya sido consultado para el proyecto y criticó con dureza al actor Anson Boon, quien lo interpreta.

“Han llegado hasta el punto de contratar a un actor para interpretarme, pero ¿en qué está trabajando el actor? Ciertamente no en mi personaje. Lo siento, creen que pueden hacer esto, como pasar por encima de mí, pero no va a suceder. No sin una pelea enorme”, amenazó el artista.

“Pistol” constará de seis capítulos basados en la autobiografía del guitarrista Steve Jones “Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol”, de 2017. Además de Boon, el elenco está integrado por Toby Wallace (Jones); Louis Partridge, (Sid Vicious); Jacob Slater (Paul Cook); y Fabien Frankel (Glen Matlock).