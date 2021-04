Venta de locro solidario para un niño de 9 años

martes 27 de abril de 2021 | 21:45hs.

El próximo 1º de mayo en Posadas se llevará a cabo una venta de locro a beneficio de Mateo Benau, de tan solo 9 años, quién debe operarse de la vista y se está recaudando fondos para cubrir los gastos de la intervención quirúrgica.

Al respecto Lucas, papá del chico habló con El Territorio: "Mateo debe operarse de la vista, tiene estrabismo en ambos ojos y el próximo mes va a ser la operación". El hombre manifestó que aún no tienen fecha pero será en el Sanatorio Vecchia de Puerto Rico.

Además Lucas dijo: "La obra social que tengo no cubre muy poco los gastos por eso estamos juntando los fondos para que mi hijo se pueda operar y ver bien". Mateo arrancó con el problema en 2020 y debido a la pandemia, en principio no lo pudieron llevar a hacerlo ver al no conseguir turno.

Para reservar una porción de locro hay que contactarse al 3764-633603 (número de Lucas), la venta será el primero de mayo y al contactarse con el papá del niño comentará donde se debe buscar las porciones que se van a reservar.