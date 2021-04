"Estas casas no las hace el mercado sino el Estado", dijo el Presidente en Avellaneda

martes 27 de abril de 2021 | 13:49hs.

Por redacción El Territorio

El presidente Alberto Fernández destacó este martes que, "aun en pandemia, nunca cedimos nuestras banderas y convicciones, como la preocupación por el hambre y los desposeídos", y puso el acento en el carácter crucial de un Estado presente.

"Nada de esto ocurre si el Estado no está presente, porque no lo hace el mercado sino el Estado. Si el Estado no hace estas casas, estas casas no existen. Si esto se llama estatismo, populismo, peronismo, para mí es resolverle la vida a la gente", dijo el mandatario al encabezar un acto de entrega de viviendas en el barrio Saladita del partido bonaerense de Avellaneda.

"Durante cuatro años perdimos la posibilidad de darle una notebook a cada chico", aseguró Fernández en otro tramo de su discueso, haciendo referencia a la gestión de Mauricio Macri.

"Esa fue la tragedia que vivimos. Estamos en una provincia donde durante cuatro años cerraron escuelas y universidades que otros dijeron que no servían y hoy están llenas de estudiantes. Eso es lo que nos diferencia", sostuvo el mandatario.