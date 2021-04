martes 27 de abril de 2021 | 13:27hs.

Fueron tres episodios en menos de un mes. Lo que se venía venir. La gente se cansó, el laburante contra el delincuente. El último, durante la madrugada del martes 27 de abril, en Posadas, en la zona de la avenida Uruguay y calle Francia.

El vecino estaba en su casa y se dió cuenta que alguien había entrado a su casa y robado lo más preciado: la billetera con unos 6 mil pesos y las documentaciones que se tiene siempre en ese pedazo de vida para cada uno de los que trabajan. No llamó a la Policía. Lo empezó a perseguir. En el camino sí, se encontró con un patrullero y alertó de la situación. El final, el ladrón detenido, preso, tras las rejas.

Días atrás pasó lo mismo en el barrio Los Alamos. Ahí, los vecinos atraparon a un joven de 20 años que había intentado robar la cartera a una mujer. Lo agarraron, lo redujeron, quizás le dieron una buena golpiza, quizás, y le dijeron que no vuelva al barrio porque lo liquidarían. Llegó la Policía y contra el piso le pusieron las esposas y después al patrullero. Fue a plena luz del día.

Se van sumando los casos. Los chorros ya no tienen el camino liberado como antes. La gente va perdiendo el miedo. Actúan y después avisan a las autoridades. Es la defender lo que tanto cuesta conseguir. Lo que se sufre para obtenerlo, para disfrutarlo. Ya no se soporta la presencia de quienes no tienen otra que robar. La culpa, después de todo, no es de la gente.

El caso más impactante y que sigue actualmente en la Justicia, es el del colono de Salto Encantado. El productor logró sacarse de encima a los dos delincuentes que habían ingresado a su propiedad y tenían amenazada a su esposa. Fue, buscó su arma y gatilló. Quizo darles un susto, dijo, pero el disparo fue preciso y mató a uno de ellos. El otro escapó espantado.

Vecinos versus delincuentes, la lucha que llegó y es probable que siga.