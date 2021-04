Se disparó el precio de los muebles: aumentos de hasta un 40 por ciento con respecto al 2020

martes 27 de abril de 2021 | 12:25hs.

Por redacción El Territorio

A raíz de las restricciones de circulación en la vía pública en el inicio de la pandemia por el coronavirus, las personas se volcaron a realizar ampliaciones en su viviendas como también a la compra de muebles de distintos tipos.

Marcelo Paiz, de la Cooperativa de Trabajo y Fabricación de Muebles Alshark, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y comentó que el año pasado hubo un repunte en las ventas porque la gente no pudo salir de vacaciones y “la mayoría que tiene un sueldo fijo tuvo la capacidad de ahorrar y sumado a que se estuvo encerrado en la casa se pusieron a mirar los detalles y comenzaron a pedir muebles, este año sigue la misma situación, no tanto como en el 2020 pero se está vendiendo bien”.

El fabricante además explicó que lo que más solicitan las personas son placares, muebles para la cocina, chiffoniers, “todo lo que sea melamina y después van pidiendo más cosas, no todos en el mismo mes sino que van viendo”.

“Nosotros estamos adheridos al plan Ahora durables con financiación de tarjeta de crédito, financiación no hacemos porque todos los días suben los insumos, el único problema que tenemos son los incrementos por loque sólo podemos mantener por cinco días los valores”, acentuó.

Paiz explicó que los incrementos que existieron fueron entre los 35 al 40 por ciento en todos los productos “y van subiendo mes a mes un cinco por ciento y eso es lo que se complica”.

Después de un explosivo 2020, ahora hay estabilidad en pedidos de muebles

La demanda de muebles en argentina tuvo un pico explosivo que se dio entre junio y agosto del año pasado. Pero después de esos frenéticos meses, de intensa migración hacia el trabajo desde los hogares o home office, la demanda bajó muy rápido. Así lo analizó la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (Faima) tras presentar un relevamiento que vincula las búsquedas de palabras relacionadas a la oferta de muebles con la producción de estos artículos. Se proyectó que actualmente la demanda es estable y que se mantenga, según se estimó, dependerá de la recomposición del salario real este año.

“Uno de los problemas que hay para el análisis de la producción y comercialización de muebles en el país es la falta de datos. En general no hay mayores números que los que publica el Indec una vez al mes que es el índice de producción industrial y después no hay mucho más”, explicó a El Territorio Gonzalo Rondinone, director Ejecutivo de Faima.

Sobre la limitación, explicó el novedoso relevamiento que presentaron esta semana para poder anticipar cómo se mueve el comportamiento del consumidor nacional.

“Lo que hicimos es armar un relevamiento en base a las consultas online que hace la gente en el país, para aproximar cómo está la demanda. El indicador se asoció con el interés por la palabra mueble. Y lo que vimos es que hubo un pico muy importante entre junio y agosto del 2020 pero después las búsquedas fueron bajando rápidamente”, analizó.

Recordó que todos los cambios generados con el home office o las clases virtuales, se concentró en la necesidad de cambiar mobiliario entre junio y agosto.

“Todo el cambio se concentró en tres meses. Una de las palabras más buscadas en ese pico por ejemplo fue “escritorio” y eso reflejó la necesidad de adquirir un mueble nuevo que se dio por varios factores, miedo a la inflación futura, necesidad de cambiar la casa, etcétera”.

Se explicó por otra parte que “las búsquedas por internet se corresponden unos dos meses después con la producción de mobiliario. Y tiene sentido porque la gente primero busca por internet, analiza y luego se larga a comprar lo que necesita”.

Se consideró en tanto en base a los números analizados que la demanda actual puede ser estable, aunque claramente es menor a lo que fue en 2020.

“El año pasado tuvimos un mini veranito concentrado en tres meses. Luego la demanda comenzó a caer y hoy tenemos indicadores que están por debajo de hace un año atrás. Pese a ello pensamos que la demanda puede ser estable en los próximos meses y dependerá de si el salario real puede recomponerse. Si al menos hay una leve mejora, habrá estabilidad en ventas”, se consideró.

En cuanto a la actividad actual, relacionada con el inicio escolar, Rondinone explicó que todavía no pesa en la demanda. “En un año normal, el inicio escolar pesaría más. Pero como estamos en un año atípico esa demanda todavía no se observa. Por su parte, los colegios invirtieron más en tecnología para poder realizar tareas virtuales, pero no se compró mobiliario”.

Finalmente el directivo apuntó a que hoy el mercado nacional tiene mayores chances de demandar productos nacionales. “Nosotros vemos que el gobierno en general está haciendo una administración inteligente del comercio exterior. Si bien hay algunas complicaciones con algunos insumos, en general creemos que hay una mayor defensa del lugar que puede ocupar el mueble argentino”.

El reporte que de aquí en mas seguirá haciendo Faima es importante por las proyecciones de la demanda que puede anticipar para la producción de mobiliario. Desde el sector comercial se destacó en tanto que además de una mayor demanda, el público en general también buscó novedades en cuanto a muebles que puedan adaptarse a variados ambientes, que sean de fácil armado, transporte e integración con otro mobiliario.

Vale recordar también, que un reciente reporte de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace), mostró que el rubro de artículos para el hogar (muebles y decoración) había dado un salto del 206% en facturación en 2020 que en 2019.