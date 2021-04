Crucero enfrentará el domingo a Sportivo Belgrano en busca de su primer triunfo como visitante

martes 27 de abril de 2021 | 9:00hs.

Por redacción El Territorio

Por la cuarta fecha de la zona B del torneo Federal A de Fútbol, Crucero del Norte enfrentará el domingo desde las 16 a Sportivo Belgrano en Córdoba, con el objetivo de sumar sus primeros puntos en condición de visitante.

El conjunto misionero alcanzó el último sábado su segundo éxito en el certamen al superar a Sarmiento de Resistencia en Santa Inés, y es escolta con 6 puntos de Chaco For Ever, Racing (C), y Defensores de Villa Ramallo, todos ellos con 7 unidades.

Los dirigidos por Carlos Marczuk se entrenan este martes en Santa Inés, con la mente puesta en Sportivo Belgrano.

El delantero Cristian Campozano, quien terminó con algunos golpes ante Sarmiento, será exigido en la semana para ser de la partida en Córdoba.