Le otorgaron domiciliaria al cura Raúl Sidders

martes 27 de abril de 2021 | 6:03hs.

El juez Agustín Carlos Crispo, a cargo del Juzgado de Garantías Nº 6 de La Plata, le otorgó la prisión domiciliaria al cura Raúl Sidders, quien se encuentra procesado por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores, a raíz de la denuncia de “Rocío”.

Según la querella, no se hará efectiva porque el fallo va a ser apelado.

“El fallo no tiene fundamento en las pericias médicas realizadas a Sidders, las cuales no concluyen que la prisión efectiva podría afectar la salud del mismo, teniendo en cuenta que Sidders tiene 60 años, se encuentra desde el 1 de diciembre cumpliendo prisión efectiva en la Alcaidía Roberto Pettinato, y no ha sufrido ningún daño en su salud”, se dijo.