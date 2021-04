Presencialidad administrada, el plan de Nicolás Trotta

martes 27 de abril de 2021 | 6:02hs.

El ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta se refirió a cómo será la “presencialidad administrada” para la vuelta a las clases en las aulas. Este sistema se basa en la priorización de todos los niveles educativos, en medio del plan del gobierno para reducir la circulación del coronavirus y mitigar los efectos de la segunda ola de contagios. Además, habló del conflicto con la administración de Horacio Rodríguez Larreta sobre las clases presenciales.

“Con la presencialidad administrada intentamos plantear una iniciativa que, si la realidad epidemiológica lo permite, aporte a la disminución de la circulación de personas desde las escuelas”, explicó Trotta a Página12.

En un contexto de tensión entre el Gobierno nacional y el porteño por las clases presenciales, este sistema en el que trabaja la cartera que conduce Trotta se basa en tres modelos de priorización educativa: dar prioridad a todos los niveles educativos y reducir la frecuencia de la concurrencia de todos les estudiantes durante la semana; anteponer determinados niveles para que continúen teniendo clases presenciales y se reduzca la asistencia del resto de los cursos; y priorizar a aquellos estudiantes que se vieron más afectados por la pandemia, incluidos en la modalidad de promoción acompañada.

El DNU, que suspende las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), se encuentra vigente hasta el 30 de abril, por lo que el gobierno trabaja en diferentes proyectos para reducir la curva de contagios, con un promedio de 24 mil casos diarios. E​l Ministerio de Educación comenzó a trabajar en una propuesta de “presencialidad administrada” que propone un modelo de presencialidad mixto basado en diferentes categorías de “priorización”.

Hay 18 provincias que cuentan con presencialidad escolar en todo su territorio. Las únicas que cuentan con una presencialidad mixta son Catamarca, Santa Cruz, Formosa, La Rioja y la Provincia de Buenos Aires.

Conflicto entre Nación y Ciudad

Trotta habló del conflicto con el gobierno porteño, que judicializó su reclamo por las clases presenciales y se negó a acatar desde el comienzo el DNU: “Es incomprensible que en un momento de tanta complejidad no se respete un DNU y se judicialice una decisión política”, dijo.

“La situación en Amba es de enorme gravedad y es una foto anticipada de lo que puede pasar en otros lugares”, advirtió el ministro que no tiene diálogo con la administración porteña “hasta que no se resuelva la cuestión de fondo”. “Larreta debe explicar por qué no ha respetado un fallo de la Justicia Federal” agregó.