Tras 10 años, los arquitectos vuelven a tener elecciones

martes 27 de abril de 2021 | 6:04hs.

Con un paradigma ambiental, social e inclusivo, se presentó la lista 2 –encabezada por Eduardo Saldivia– para competir en las elecciones del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Misiones.

La contienda será el viernes 30 y sucederá luego de 10 años sin que haya recambio por elecciones en la institución.

En diálogo con El Territorio, Saldivia explicó que “durante los últimos veinte años, el Colegio de Arquitectos se fue manejando con los fundadores, que ya están hace mucho tiempo. Ellos son grandes profesores, que admiramos mucho y han venido llevando el colegio durante los últimos 20 años, de los 32 años que tiene”.

“La última vez que hubo votación fue en el 2010, pese a que se renueva cada dos años la comisión directiva, pero no había otro grupo que se presente como alternativa, entonces no había elecciones. Sin embargo, en los últimos años empezó a haber un montón de jóvenes menores de 40 años, nuevos profesionales, que comenzaron a involucrarse con nuevas ideas y criterios, por lo que después de 10 años vuelve a haber elecciones en el colegio, impulsando un cambio generacional”, determinó.

De esta forma, serán dos las listas que competirán: la lista 1, conformada por Claudia Mercedes Hollenika como presidente, Humberto Mauriño Nieto como secretario y Pablo Gustavo Ulloa como Tesorero; y la lista 2, que lleva como presidente a Eduardo Alejandro Saldivia, como secretaria a María Fernanda Santi y como tesorera a María Nadia Verón.

Visión social y ambiental

Saldivia repasó algunas de las ideas que la comisión directiva que él impulsa tiene como eje, entre las que se destaca un fuerte paradigma social, ambiental y de inclusión.

“En ese cambio de criterios tenemos otra visión de las cosas, nuestras propuestas hablan, por ejemplo, de la inclusión de la mujer en la sociedad, de conciencia ambiental. Tenemos incorporada esta nueva visión, porque ya nos formamos con ello”, aclaró.

En ese sentido, mencionó una de las propuestas que llevan adelante que tiene que ver con la igualdad de oportunidades.

“Queremos que haya concursos para las obras nuevas en Misiones, que cualquier arquitecto pueda presentar su proyecto y el más innovador, adecuado, que responda mejor a temas ambientales y diseño, sea el que gane. Esto tiene de bueno que son a sobre cerrado, el jurado elige el mejor sin saber de quién es, lo que garantiza igualdad de oportunidades para todos. Para que la provincia tenga una arquitectura misionera con conciencia social”, expresó.

Asimismo, mencionó otros dos temas importantes para la vida profesional de los arquitectos. Por un lado, se refirió a la necesidad de contar con un buen soporte desde lo digital.

“Todavía se está con las notas impresas por mesa de entrada y nosotros queremos innovar, que las bases de las acciones tengan fundamento digital, que en la página haya plantillas de documentos que puedan servir para el estudio, modelos de contratos”, graficó.

Mientras que por el otro, indicó: “hay una discusión que nos debemos los arquitectos en la provincia, que no lo decidimos por una o por otra pero que pasa por regular o no los honorarios. Hay arquitectos que quieren eso y a otros no los convence mucho, pero es una cuestión que tendremos que debatirlo una vez que pase las elecciones”.

Actualmente el Colegio de Arquitectos tiene cerca de 500 profesionales matriculados, pero por el impacto de la merma en la actividad por la pandemia, se encuentran con la cuota al día sólo 365 y son los que están habilitados para votar.

Respecto a esto, Saldivia opinó que “hay un problema muy serio que es que muchos arquitectos no están matriculados, por ejemplo que se recibieron en Paraguay y se vinieron a vivir acá, o bien que no pueden porque están sin trabajo y no saben cómo lo van a pagar. Por lo que debe haber 800 profesionales en total en la provincia, pero al menos 300 no están matriculados. Hay que ver cómo podemos ayudarlos, que para nosotros eso es conciencia social también”.

Las elecciones serán el viernes 30, de 9 a 17. Los profesionales habilitados para votar deberán dirigirse con DNI en mano a las sedes en Eldorado, Oberá y Posadas o a las delegaciones en Iguazú, Alem y Puerto Rico.