Qué ver, leer y escuchar

martes 27 de abril de 2021 | 6:00hs.

El abuelo que saltó por la ventana

Netflix

Allan Karlsson se escapó del hogar de ancianos en su aniversario número 100. Afuera lo espera una grandiosa aventura, con pantallazos de su pintoresco pasado. Basada en la novela de Jonas Jonasson.

El campo

Cine.ar Play

Un matrimonio con una hija se va a vivir al campo, a una casa destruida que planean reacondicionar. En ese ambiente ajeno y solitario, empiezan a surgir conflictos en la pareja. Con Dolores Fonzi y Leo Sbaraglia. De Hernán Belón.

Pequeñas grandes cosas

Jodi Picoult

Ruth es enfermera en la sala de partos de un hospital de Connecticut, una profesional con más de 20 años de experiencia. Los padres de una beba recién nacida son supremacistas blancos y no quieren que Ruth, que es de origen africano, toque a su pequeña. De Jodi Picoult.

El otoño del patriarca

Gabriel García Márquez

Novela escrita en Barcelona entre 1968 y 1975, El otoño del patriarca deja asomar en su trasfondo el acontecimiento más importante de la historia española de aquellos años, la muerte del general Franco, un genial texto de García Márquez.

Pitada

Emmanuel Horvilleur

Luego de lanzar ‘Llamame’ junto a la banda Bandalos Chinos, Emmanuel Horvilleur presentó Pitada, un disco que se presenta como proyecto audiovisual. Las canciones llegan en formato de película. El álbum está dividido en cuatro pasales. Disponible en Youtube.

Seven nation army (remix)

The Glitch Mob

‘Seven nation army’ es una canción de ‘The White Stripes’, escrita por Jack White. Se lanzó por primera vez en 2003 en el álbum ‘Elephant’. Se ha convertido en un himno global y ahora llega la versión remix de la banda The Glitch Mob.