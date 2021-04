Víctor Hugo: ‘‘El Covid sigue dentro de mí’’

martes 27 de abril de 2021 | 6:00hs.

De la euforia medida pasó a la incredulidad. Y la desazón. Este lunes Víctor Hugo Morales abrió su programa en AM 750 -La Mañana- contándoles a sus oyentes que no necesitaba la asistencia de oxígeno. Con la voz notablemente afectada, salió al aire desde una clínica porteña adonde lleva adelante su recuperación, luego de haber permanecido más de cuatro semanas en la terapia intensiva del Sanatorio de Los Arcos, en Palermo, al que había ingresado por una neumonía.

Pero rato después, al despedirse del ciclo radial, el periodista hizo visible su desconcierto. “¿Pueden creer que entró un médico aquí y me dijo que todavía el hisopado que me hicieron cuando entré (al sanatorio) da positivo?”, anunció Víctor Hugo, de 73 años. Y se explayó: “O sea, todavía estoy habitado de alguna manera por el Covid. No se fue. Está muerto dentro de mí o está ahí. Es una cosa muy llamativa, y la verdad que se pone pesado el tema. Se los cuento porque... es un retroceso”.

Hasta tanto el estudio no arroje que el virus -que le fue diagnosticado el 20 de marzo- ya no se encuentra en su organismo, no podrá iniciar la recuperación por las secuelas que le dejó la enfermedad. “Llevo cuatro o cinco días sin poder empezar porque cuando entré aquí, por razones de seguridad me hicieron ese hisopado, que dio que nuevamente estoy con Covid. No lo puedo creer, con franqueza”, lamentó. No obstante, concluyó su mensaje con marcado optimismo: “Yo lo asumo bien, yo llevo bien estas cosas”, destacó, al tiempo que le hizo un pedido a sus seguidores público respecto a los cuidados indispensables para evitar los contagios. “Díganle a toda persona que no se comporta como corresponde, de qué manera persiste y sigue dando una pelea horrorosa dentro de los cuerpos de los que se apropia”.