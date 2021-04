Abre la inscripción para el Repro II para los salarios de abril

lunes 26 de abril de 2021 | 8:31hs.

El plazo para la inscripción al Programa de Recuperación Productiva II (Repro II) comienza hoy para el período correspondiente a los salarios devengados durante este mes, el cual estará abierto hasta el próximo viernes 3 de mayo.



También desde hoy y hasta el viernes será la inscripción al Programa de Asistencia de Emergencia al Sector Gastronómico Independiente.



Los meses seleccionados para el cálculo de la variación interanual de la facturación son marzo de 2019 y de 2021, pero no se deberá considerar la facturación para las empresas iniciadas a partir del 1 de enero de 2019.



El mes seleccionado para determinar la nómina de personal y los salarios de referencia es marzo último.



Las trabajadoras y los trabajadores encuadrados en los regímenes de Monotributo o Autónomo, con empleo dependiente en marzo último, se inscribirán en el servicio Repro II del sitio web de la Administración Federal de Ingresos Publicos (AFIP).



Estos mismos trabajadores, pero sin empleo dependiente en marzo, se inscribirán en un servicio específico del programa del sitio web de la AFIP.



El Gobierno aumentó a $ 18.000 la asistencia para los sectores considerados críticos para los salarios devengados este mes, y definió que no pagará la asistencia a aquellos empleadores alcanzados por el aporte solidario y extraordinario que no cumplan con su obligación.



También, fijó para el resto de los meses en $ 9.000, $ 12.000 y $ 18.000 los valores de las asistencias del Repro II, según se trate de sectores considerados no críticos y críticos, y el de la salud.



Además, resolvió abonar sólo por un mes una suma dineraria de hasta $ 18.000 a trabajadoras y trabajadores independientes del sector gastronómico, encuadrados en los regímenes de Monotributo o Autónomo.

Fuente: Télam