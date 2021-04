Premios Oscar: "Nomadland", se alzó con el premio a Mejor Película

lunes 26 de abril de 2021 | 1:51hs.

La entrega de los Premios Oscar no estuvo exenta de la nueva normalidad. El evento más importante de la temporada de premios de Hollywood se postergó dos meses y se realizó en dos sedes: el mítico Teatro Dolby y la Union Station de Los Ángeles, una estación de los años 30 elegida para cumplir con el distanciamiento social en la era del COVID-19.

Pero no solo se alteró la ceremonia. El cambio más sorprendente tiene que ver con las nominadas: la mayoría no tuvo un paso por los cines. En este particular contexto, cumpliendo con el mote de favorita, Nomadland se alzó con la estatuilla a Mejor Película.

La siguiente es la lista completa de ganadores:

- Mejor película: “Nomadland”, de Chloé Zhao.

- Mejor Dirección: Chloé Zhao (“Nomadland”).

- Mejor Actriz Protagonista: Frances McDormand (“Nomadland”).

- Mejor Actor Protagonista: Anthony Hopkins (“El padre”).

- Mejor Actriz de Reparto: Yuh-Jung Youn (“Minari”).

- Mejor Actor de Reparto: Daniel Kaluuya (“Judas y el mesías negro”).

- Mejor Guion Original: Emerald Fennell por “Hermosa venganza”.

- Mejor Guion Adaptado: Christopher Hampton y Florian Zeller por “El padre”.

- Mejor cinematografía: Erik Messerschmidt (“Mank”).

- Mejor edición: Mikkel E.G. Nielsen (“El sonido del metal”).

- Mejor diseño de producción: Donald Graham Burt y Jan Pascale por “Mank”.

- Mejor diseño de vestuario: Ann Roth por “La madre del blues”.

- Mejor Sonido: Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés Navarrete y Phillip Bladh por “El sonido del metal”.

- Mejor maquillaje y peluquería: Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal y Jamika Wilson por “La madre del blues”.

- Mejor Banda de sonido: Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste por “Soul”.

- Mejor Canción original: “Fight for You” de “Judas y el mesías negro” - H.E.R., D’Mile y Tiara Thomas.

- Mejores Efectos visuales: Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley y Soctt R. Fisher por “Tenet”.

- Mejor Largometraje Documental: “Mi maestro el pulpo”, de Pippa Ehrlich y James Reed.

- Mejor Cortometraje Documental: “Colette”, de Anthony Giacchino y Alice Doyard.

- Mejor largometraje animado: “Soul”, de Pete Docter y Kemp Powers.

- Mejor corto animado: “If Anything Happens I Love You”.

- Mejor corto de ficción: “Two Distant Strangers”, de Travon Free y Martin Desmond Roe.

- Mejor Filme Internacional: “Otra ronda” (Dinamarca), de Thomas Vinterberg.