“Es muy dañino, no podía hablar ni respirar”

lunes 26 de abril de 2021 | 6:05hs.

Juan Yulan (60), retirado de Gendarmería, oriundo de Jardín América es de los que puede contar, en primera persona, la mayor de las anécdotas: haberle ganado la batalla al Covid. Dos días estuvo internado en Jardín América, 30 y 31 de marzo, en tanto después debió ser derivado al Hospital Samic de Eldorado, donde permaneció 20 días, de los cuales quince estuvo en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Hoy Juan se recupera de a poco en su casa y cuenta su experiencia en El Territorio. Centra la simpleza de la vida en su familia, el mate y el pequeño patio donde comparte con los suyos y en cuanto se pueda, con los amigos. De poca sonrisa pero de gran corazón, Juan logró ganarle al Covid, aun cuando estuvo en terapia intensiva.

Su andar, a paso lento, delata lo vivido. Siempre predispuesto, accedió a las fotos, él con su mate y las plantas que cuenta en su pequeño patio, Juan espera que su testimonio represente un llamado a todos para tomar las precauciones necesarias. Estuvo grave y pudo salir.

Juan contó que dio positivo por coronavirus y no sabe el nexo epidemiológico por el cual se contagió, el último 30 de marzo lo internaron en Jardín América y el 1 de abril fue trasladado a Eldorado porque su estado de salud se agravaba.

“Me internaron en terapia intensiva y siempre era consciente de lo que sucedía a mi alrededor, los médicos en Eldorado me atendieron de la mejor manera, en mi estadía allá hubo mucho sufrimiento pero di lo mejor de mí aun cuando estuve grave”. Contó incluso que los profesionales de la salud en un tramo no daban más esperanzas de vida.

“Yo creo haber contraído el virus en Posadas, al internarme en Jardín América me trasladaron a Eldorado porque no podía hablar ni respirar, en ningún momento perdí el gusto u olfato, por eso primero pensaban que no era coronavirus”, detalló Juan. Agregó que tras el hisopado positivo y su estado de salud, su esposa e hijos tuvieron que hacer el aislamiento correspondiente en su casa.

Al recibir el alta, regresó a Jardín América, se reencontró con su esposa Norma, con quien comparte la vida hace 26 años y tienen dos hijos, David Ezequiel y Lázaro Gabriel. “Los extrañaba a ellos, a mi gatita y mi mate de cada mañana”.

Añadió que volver a casa y disfrutar con su familia era lo que más quería: “Estoy hace seis días en recuperación en mi hogar, con mis seres queridos y además se notó la preocupación de mis vecinos”.

Juan comentó que aún no pudo recibir ninguna de las vacunas contra el coronavirus. “Deseo aplicarme una de ellas, los médicos me dijeron que debo esperar un mes y así voy a hacer, después veré cuál me toca y cuándo podré aplicarme”, precisó. Su experiencia al pasar por esta situación le llevó a reflexionar más la vida, a tener más cuidados y no subestimar a lo que sucede. “La gente debe tomar conciencia de que es una enfermedad muy dañina, ataca de diferentes modalidades y no hay que relajarse, siempre hay que cuidarse”, recomendó.