Las historias detrás de la postal

lunes 26 de abril de 2021 | 2:00hs.

“Es una historia contada en el tono dramático que requiere la ficción pero tiene mucho sustento real, voces locales, y pone sobre la mesa situaciones y problemáticas que están latentes en la vida cotidiana de los lugareños y, de alguna manera las internacionaliza, porque la película ha tenido un recorrido importante por festivales internacionales de cine. Y en cada lugar está este interés por acercarse a esta historia particular de un lugar único en el mundo, y que si no es a través del cine mucha gente no puede acceder”, explicó Martín Desalvo sobre su obra ‘El silencio del cazador’, que transcurre en la selva misionera.

El realizador estuvo presente en el estreno de su premiado thriller en cines de Posadas y Oberá, junto a los protagonistas Pablo Echarri y Mora Recalde.

En la noche del sábado, en el Imax del Parque del Conocimiento de esta capital, el elenco compartió con el público la primera proyección de la cinta en la tierra colorada.

Antes de la función, el equipo habló con la prensa local y se tomó fotos con los espectadores, que agotaron las entradas.

En ese marco, Desalvo detalló a El Territorio que la idea de rodar una película con nudo en el monte misionero y la depredación de la fauna silvestre a mano de cazadores furtivos surgió luego de leer un artículo sobre la peligrosidad de estos cazadores en las áreas protegidas de Sudáfrica: “Había leído este artículo sobre que las autoridades de ese país le dieron a un guardaparque carta blanca para disparar a los cazadores furtivos, que se movían peligrosos y armados por la amplia extensión de parque que un sólo hombre tenía a su cuidado. Eso me impresionó mucho. Después me puse a investigar sobre el trabajo de los guardaparques en nuestro país. Y Misiones es la provincia con mayor extensión de territorios protegidos, y fuimos por ese camino”.

Así, arribó a la provincia junto al guionista Francisco Kosterlitz, y en aquella primera incursión se entrevistaron con guardaparques, productores de la chacra, hijos de pioneros.

“En ese viaje exploratorio hablamos con mucha gente que nos recibió en sus casas. En esas charlas y en ese recorrido empezamos a ver un poco más de la vida cotidiana y nos encontramos con historias maravillosas que dieron nacimiento al guión”, reseñó.

“La decisión de filmar en Misiones fue al revés de lo que sucede siempre. Aquí primero aparece el escenario que es Misiones y escribimos un guión que no podía transcurrir ya en otro lado”.

En el proceso de búsqueda de esa historia que sucede en un ambiente de selva, donde hombre y naturaleza conviven con sus tensiones, narró Desalvo, “nos empezamos a encontrar con una realidad muy diferente a la que nosotros desde Buenos Aires creíamos que tenía que ver con el ambientalismo, una visión más edulcorada, quizás. Y nos decidimos a contar una historia detrás de la postal turística de un parque nacional, de un área protegida. Se evidencian varios conflictos que tienen que ver con desigualdades sociales, con intereses contrapuestos, que giran en la historia”.

‘El silencio del cazador’ se rodó a finales de 2018 en locaciones de Leandro N. Alem, Colonia Oasis, Cerro Azul, San Ignacio, Mojón Grande, Arroyo del Medio y Santa Inés. Por una hora 44 minutos desanda la conflictiva relación entre Guzmán (Echarri) que es un guardaparque incorruptible que lucha contra la depredación de la selva, hijo de un trabajador precarizado, y, El Polaco Venneck (Alberto Ammann), dueño de extensiones de tierra y cultivos, influyente en su comunidad e implacable cazador como sus antepasados.

Los hombres están enfrentados históricamente por pertenecer a clases sociales diferentes, por haber sido criados con valores opuestos y por el amor de Sara (Mora Recalde), la médica del lugar. La aparición de un yaguareté llevará la rispidez al límite.

También son parte del elenco César Bordón, Cristian Salguero, Mercedes Burgos, Adrián Fondari y Thiago Morínigo. En la película hay amplia participación de actores y técnicos misioneros.

Subtramas

“Sara es la actual pareja de Guzmán y fue novia en el pasado de El Polaco. Ella está muy tironeada entre su propio deseo y los mandatos familiares. En un punto Sara duda y esa confusión contribuye sin querer a que la situación se desmadre. Claro que ella no es responsable de la guerra entre esos dos hombres, pero queda en el medio”, expuso la actriz Mora Recalde, sobre su personaje, una médica rural que pide que saquen a un niño de la tarefa, porque ya no puede más del dolor de espaldas y que lo envíen a la escuela.

Destacó a su vez, la riqueza de las subtramas que convergen en la historia, “cada personaje que aparece acciona fuerte sobre los protagonistas, ninguna aparición es casual, todo confluye para que esta historia tenga la potencia que tiene. Yo quedé encantada con la actuación de Mercedes (Burgos), es una actriz que admiro y que la descose en la película”.

Rememoró una escena que transcurre en un baile, de esos que convocan al pueblo entero. En el escenario, Rulo Grabovieski con su acordeón, invita a subir a El Polaco.

“Nos divertimos mucho, estaba toda la gente de Arroyo del Medio enseñándonos a bailar y al final sacamos el paso. Fue muy lindo bailar el ritmo popular, hablar el acento misionero, nos permitió acercarnos a la gente de una manera más conectada y familiar”.

De este pasaje, que encuentra a la pareja conformada por Guzmán y Sara bailando ‘De la chacra’, Echarri aportó: “fue hermoso, llevó un día de rodaje, y fue extraordinario conocer la música misionera y con la actuación de Rulo, un gran referente de la música popular. Su música transmite alegría, me llevé la canción en la cabeza. A mí me encanta el baile y la pasé muy bien”.

“Los misioneros y misioneras tienen que ver ‘El silencio del cazador’ porque van a verse profundamente identificados, si bien hay enfrentamientos universales como la lucha de clases, enfrentamientos por amor, el cuidado del medio ambiente, verán la belleza de la selva misionera de forma impactante, tanto de su belleza visual como de los sonidos que provoca. Es una historia que atrapa”, concluyó.

Ficha técnica

El silencio del cazador

Dirección: Martín Desalvo. Guión: Francisco Kosterlitz. Producción: Doménica Films.Elenco: Pablo Echarri, Mora Recalde, Alberto Ammann, Mercedes Burgos, Cristian Salguero. En cartelera en el Cine Teatro Oberá hasta el 2 de mayo. Próximamente en el Cine Sunstar de Posadas.