Carolina Prat y una anécdota en playa nudista

Súper contenta por haber cumplido 21 años de casada con Guillermo Andino, Carolina Prat recordó los momentos más felices vividos juntos. También, ¡los más vergonzosos! Entre risas, la pareja del conductor rememoró su fallida experiencia en una playa nudista. ¿Qué pasó? Fue a esta particular playa con Guillermo sin pensar demasiado en que podrían encontrarse a turistas argentinos que los reconocieran. “Fue tremendo. Yo quería que la tierra me tragara. Lo peor de todo es que me cubría con las manos y eso era peor”, reveló en Es por ahí (América).

Divertido, Guillermo se sumó al relato: “Después de recorrer todas las playas fuimos a Orient Beach. Dijimos ‘acá no debe haber nadie. No existían los teléfonos...’”. “Y menos mal que no existían tampoco las redes sociales”, agregó Prat. Antes de cerrar, el conductor reveló que existe una foto suya con un fan ¡desnudos! “¿Te acordás que viene un hombre con toda su familia y dice ‘¡Andino! ¡Andino! ¿Podemos hacer una foto?’”, contó el periodista, entre risas. “Hay una foto que estamos todos agarrados en pelotas”, cerró.