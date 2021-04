Covid-19: Santo Tomé cuenta con 164 casos activos

domingo 25 de abril de 2021 | 18:51hs.

Según se indicó desde la Comisión de Emergencias y el Hospital San Juan Bautista, Santo Tomé registra al día de hoy con 164 activos, sin casos nuevos. Además hubo 20 altas en las últimas 24 horas.

El número de recuperados es de 511 pacientes, los acumulados desde el inicio de la pandemia es de 681, y el total de fallecidos continúa en 6. Los aislados son, estimativamente, es de 820 personas, a razón de 5 personas por cada caso confirmado.

Santo Tomé se encuentra en una fase 5 con restricciones por 14 días (hasta el 7 de mayo, inclusive), debido al incremento exponencial de casos positivos en los últimos días.

Cabe recordar que el Concejo Deliberante de Santo Tomé aprobó la Ordenanza N° 17/2021 (y ya arrancaron los controles con apoyo policial) que prevé una serie de sanciones y multas a quienes infrinjan las normativas establecidas en tiempo de pandemia, tanto comerciantes como a responsables (organizador, musicalizador, dueño de casa, etc) de eventos sociales (fiestas clandestinas). Además, para comercios que infrinjan se contemplan multas que van de 50 a 500 litros de nafta, según la infracción, teniendo en cuenta la reincidencia. Se entiende por medidas sanitarias a exceder el número de personas permitidas en el local, extender el horario de atención al público, el no uso del barbijo, no realizar controles de temperatura y/o sanitización a personas, no mantener el distanciamiento, entre otras.

Valdés anunció que Gobernador Virasoro pasa a fase 5

Después de varias semanas en fase 3 por la proliferación de casos activos de covid 19, el Gobernador finalmente anunció hoy que esa ciudad pasa a fase 5.

Emiliano Fernández, intendente de Virasoro, contó en sus redes sociales que en conjunto con el primer mandatario provincial Gustavo Valdés y la Mesa de Emergencia Local, se decidió regresar a fase 5.

No obstante, al día de hoy son 92 casos activos en la ciudad. El número de recuperados es de 1217, los fallecidos continúan en 11, y los aislados son 268 personas.

Continúa habilitado el call center para personas que tienen necesidad de consultar, o bien, tuvieron contacto con algún positivo, pueden comunicarse a los teléfonos 3756 616709 / 3756 613551 / 3756 501480.