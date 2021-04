Soberanía sanitaria

domingo 25 de abril de 2021 | 6:05hs.

En las luces y en las sombras, con su miel y su vinagre; a mi espejo miserable, viene a mirarse la vida, canta Joan Manuel Serrat, este compositor, actor, escritor, poeta y músico español. Ello, para dar luego fe de vida, por todas partes y a pesar de los pesares. Es el mismo que interpreta que de vez en cuando la vida, nos regala un sueño tan escurridizo. Algo de eso le pasó a la Argentina, al conocerse que será el primer país de América Latina en producir la vacuna Sputnik V. Ello se da, a pesar de todos los pesares, en un momento sanitario muy difícil como transita el país y el mundo. Como se indicó, efectivamente, el laboratorio Richmond y el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) anunciaron de manera oficial al comienzo de semana, la producción del primer lote de prueba de la citada vacuna, que fue enviado al Instituto Gamaleya de Rusia para el control de calidad. A su vez, se dará este paso gracias a un acuerdo de transferencia tecnológica firmada a fines de febrero. Al respecto, el titular del laboratorio Richmond, Marcelo Figueiras, añadió otro plus y es la posibilidad de construir una de las plantas más modernas de la región, permitiendo al país sumar un perfil científico y tecnológico para exportar. Además, aportó otro dato interesante, este paso permitirá contar con infraestructura y estar preparados para los próximos problemas sanitarios que deban resolverse, dando cuenta así de la recuperación sanitaria del país y dotar a la Nación de una herramienta clave para futuros y eventuales azotes epidemiológicos.



Ante tan buena noticia, sólo queda por cruzar los dedos o como dice Serrat, andar de puntillas para no romper el hechizo, a fin de que la producción a escala comience en junio de 2021 de esta vacuna rusa que cuenta con un 97,6% de eficacia contra el Covid-19 y sin efectos adversos graves. De aprobarse, la Argentina importará el antígeno, es decir el principio activo de la vacuna, a ser producido por Gamaleya, encargada del envasado de las dosis. Es un proceso distinto a la de Oxford/AstraZeneca, ya que esta vacuna se produce el principio activo en la Argentina y es envasada en México y Estados Unidos.



Desarrollo propio

Los que vienen trabajando de manera silenciosa en el proyecto de una vacuna nacional definen que es un plan estratégico que es transversal, al incluir salud, ciencia y tecnología. Dicho de otra manera, obtener una vacuna argentina es una cuestión de soberanía, una decisión estratégica. La investigación se fue gestando, alejado de todos los ruidos mediáticos y los negacionistas, en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad de San Martín y de Conicet, junto a la colaboración del Ministerio de Ciencias de la Nación. Ante la iniciativa del equipo de once científicos que lidera la especialista en inmunología Juliana Cassataro, la vacuna argentina en fase preclínica contra el Covid-19, llevará el nombre de Arvac Cecilia Grierson, en homenaje a la primera médica de nacionalidad argentina. La idea es producir las dosis localmente porque dará ventajas a futuro en lo que se refiere a logística, costo y acceso. De esta manera el trabajo de los científicos, que fueron ninguneados en la administración anterior, sigue sorprendiendo y sumando logros, tras haber decodificado el gen del virus para mapearlo en el territorio; luego desarrollaron kits para su detección, incrementaron la capacidad de fabricación de respiradores automáticos y ahora, esta investigación permitirá desarrollar una vacuna propia contra Covid-19.



Sigue la pelea entre Nación y Caba

Mientras se concrete la producción de vacuna anticovid en el país, se siguen recibiendo más cantidad de distintos laboratorios como sucederá la semana que viene, cuando se espera recibir alrededor de un millón de vacunas de Sinopharm que el Ministerio de Salud tiene previsto destinar como segundas dosis. Así la Argentina sumará el tercer millón de los cuatro que compró al laboratorio del Instituto de Productos Biológicos, de Pekín. Hasta el momento, según el monitor público de vacunación del Ministerio de Salud, se llevan distribuidas 8.701.508 dosis en el país y de ellos, 7.017.279 aplicadas. Del primer total señalado, a Misiones le llegó un total de 222.750 dosis.



En medio del proceso de vacunación en el país, llegó la segunda ola de coronavirus con más fuerza que la primera y con ello nuevas restricciones impuestas por el gobierno nacional. Las recientes medidas fueron más duras, en especial en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), donde vive el 37% de la población argentina y es más pronunciado el aumento de casos. Una de las disposiciones, como resultó el cierre de las escuelas por dos semanas, provocó la reacción de sectores de la oposición, al que se subió Horacio Rodríguez Larreta, para pronunciarse en contra del decreto presidencial y recurrir a medidas judiciales, donde hasta ahora la Justicia federal confirmó la suspensión de clases presenciales, pero la Ciudad no acata hasta que resuelva la Corte Suprema. Las últimas medidas restrictivas impuestas por DNU, al parecer, detuvieron la escalada de casos. Se venía creciendo a razón de 30% por semana, si no se detenía el crecimiento exponencial se iba a llegar rápidamente a los 50 mil casos por día. El problema es que la incipiente meseta alcanzada es muy alta y con ello los enfermos que requieran internación y terapia intensiva podrían colapsar el sistema sanitario que se encuentra al límite. Por ello, se esperan nuevas medidas para reducir la circulación en la región metropolitana de Buenos Aires.



Sólo Misiones, sin alerta rojo

Como se sabe, el epicentro de esta segunda ola sigue siendo la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, pero a su vez, debe tenerse presente que en los últimos días la propagación del virus fue aumentando de manera exponencial en el país, a tal punto que 23 de las 24 jurisdicciones que conforman el país están con zonas de alerta rojo, según advirtió el Ministerio de Salud de la Nación. La única provincia que no tiene zonas rojas es Misiones. El resto del país sufrió un aumento de casos durante los últimos catorce días con respecto a las semanas anteriores que llevó al Ministerio a difundir la advertencia. Por eso, se insiste con continuar con las restricciones que se fijaron recientemente para reducir la curva de contagios, mientras sigue el plan de vacunación.



Un mes más para las Paso



Finalmente, esta semana volvió la política y con ella el sentido común para resolver la postergación por un mes de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso), que se hará el 12 septiembre y la elección general el 14 de noviembre. En lo previo, el oficialismo y la oposición se pusieron de acuerdo, al entender que dicho aplazamiento contribuirá a la organización del proceso electoral en pandemia. Como en cualquier movida política, nada es casual. El oficialismo contaba con suficientes votos con ayuda de otros bloques para modificar el calendario electoral y observando tal situación, el interbloque de Juntos por el Cambio resolvió acompañar estos cambios de fechas, que según el acuerdo no habrá posibilidades de más corrimientos para el calendario electoral, donde en las Paso se definirán los candidatos que competirán en la elección general, donde se elegirán 127 diputados y 24 senadores.



Arrancó la campaña en Misiones

Así como el radicalismo fue el primero en confirmar el listado de candidatos a diputados provinciales, del mismo modo y, al ser parte del Frente de Juntos por el Cambio, desde este espacio se hizo oficial esta semana en Posadas la presentación de todos los candidatos de la lista. Justamente, como se viene señalando, el radicalismo a través de Ariel “Pepe” Pianesi encabeza esta alianza electoral conformada junto al PRO, que ocupa el segundo lugar a través de Micaela González Coria y el partido Activar, en el tercer lugar, donde va como candidato Germán Kiscka. Luego, estos partidos se reparten los demás espacios. De esta manera quedó conformado del cuarto al décimo lugar, por Lilia Torres (UCR), Horacio Loreiro (PRO), Gladys Cornelius (UCR) y el también radical que va por la reelección, Javier Mela; le siguen Bernarda Torres (Activar), Jaime Andruzcuck (PRO) y Raquel Cardozo (UCR). Destacaron que tienen, además, sublemas competitivos en los diez municipios donde habrá recambios de bancas en los concejos deliberantes y plantean como aspiración posicionarse con más fuerza y firmeza como opositores en la provincia.



De esta forma comenzó esta semana la campaña política en Misiones, mientras se sigue cumpliendo el cronograma electoral.



La gran incógnita

Contra los vencimientos de presentaciones corre el Frente Agrario y Social para la Victoria, que venía con una maratónica conformación de listas en toda la provincia y tuvo un inesperado cimbronazo. Fue al conocerse que el candidato principal, Roberto “Punchi” Rockembach había decidido desistir de encabezar la lista a diputado provincial. Se dijo en lo inmediato que representó una diferencia entre él y Héctor “Cacho” Bárbaro. Sin embargo, más tarde plantearían de manera oficial que el tema pasaba por otro lado. Al menos, así fue la argumentación hecha pública por el propio Cacho Bárbaro, junto a Isaac Lenguaza, Carlos Cali Goring, Martín Sereno, entre otros, que conforman la mesa chica de conducción. En todo momento, valoraron el trabajo militante de Punchi, al recordar que lo habían elegido de manera unánime en el espacio para ser cabeza de lista, antes incluso de las negociaciones con los siete partidos que se sumaron a la coalición política. Entienden que bajó su candidatura a raíz de una campaña de desprestigio, sin brindar mayores detalles. Lo cierto es que al quedar descabezada la lista, se tejieron -y aún todo está dentro del campo de las posibilidades-, sobre una posible doble candidatura testimonial con peso electoral, encarnados por los máximos referentes como son el propio Cacho Bárbaro y Cristina Brítez. Afirman en el seno del PAyS que tal solución no les sentaría nada bien, aunque al ser una coalición también pesa las decisiones que puedan surgir a nivel nacional desde La Cámpora que como integrante el Frente de Todos, pueda imponer esa candidatura a través de Cristina Brítez; desde este espacio lo que se pudo saber es que todavía no está todo cerrado. No lo confirman ni tampoco lo niegan, dando aire a los posicionamientos. En tanto, los que están cerca de la negociación del PAyS plantean que en la coalición tienen otros candidatos destacados, aunque sin tanta visibilización como lo tenía Punchi. En definitiva, las próximas horas serán de definiciones en este frente electoral.



La renovación con la lista completa

En cuanto al frente Renovador de la Concordia, trascendió que en un encuentro de los candidatos de los diferentes sublemas con el conductor de la renovación, Carlos Rovira, se habló de la generación genuina de empleo, principalmente de los jóvenes, de seguir apostando a la educación y la salud, el fortalecimiento de la economía, la agricultura sustentable y el cuidado del medio ambiente. En cuanto a la lista de diputados provinciales, como se mencionó la semana pasada en esta columna, la encabezará, Martín Cesino que irá por su reelección. El actual diputado provincial es médico y además de ser el presidente del bloque del Frente en la Legislatura, es uno de los protagonistas en el trabajo de contención de la pandemia.



Luego le siguen la ex rectora del instituto Santa María de Posadas, Sonia Rojas Decut, Mario Vialey, actual ministro de Ecología y ya se empieza a hablar de su posible reemplazante que sería el diputado y ex intendente de Montecarlo, Julio Chun Barreto cuyo mandato vence el 9 de diciembre. El cuarto lugar es para la intendenta de Santo Pipó Mabel Cáceres, más Ceferino “Negrito” Rodríguez, Suzel Vaider y quien también va por su reelección es Rafael Pereyra Pigerl y Marta Sawicz. En el noveno lugar, aparece otro intendente, Jorge Lezcano de Piray, le sigue Karen Fiege, Rolando “Rolo” Roa, Carolina Butvilofsky, Pablo Knutson y Blanca Núñez. Desde el lugar número 15 al 20, están Gilson Berger, Alicia Zalezak, Matías Gómez, Carmen Méndez Asón, Marcelo Strasser y Astrid Baetke.



Estos dirigentes, seguían en la jornada de ayer firmando la aceptación ya que el martes 27, es el último día para el registro de listas de candidatos a diputados provinciales. De la lista se puede destacar una gran cobertura territorial, con candidatos de todas las regiones de la provincia e incluso un representante del más nuevo de los municipios; una mixtura generacional que va desde jóvenes militantes hasta intendentes con vasta experiencia en política y en gestión, además de diputados destacados. También hay una amplia cobertura de actividades, ya sea económicas o académicas, ya que es una lista que tiene empresarios, comerciantes, docentes, militantes, gremialistas, profesionales y hombres de gestión.



A su vez, mañana corre el vencimiento para que los lemas registren listas de candidatos municipales, para municipios donde el lema no posee sublemas.