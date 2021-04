La mirada de Vilma como personal de salud

domingo 25 de abril de 2021 | 6:04hs.

Aunque no está en la primera línea de combate, Vilma Rosciszewski (50), oriunda de Posadas, se desempeña como profesional de la salud. Es ginecóloga y trabaja en una sala de atención primaria en Vicente López, provincia de Buenos Aires.



Actualmente está transitando el Covid-19. “Empecé el fin de semana pasado sintiéndome mal y a pesar de estar vacunada con las dos dosis me fui a testear y me dio positivo, uno nunca sabe muy bien de dónde se contagia, a pesar de que siendo profesional de la salud me cuido un montón”, contó a este medio.



Sus síntomas fueron leves, casi como una gripe común y corriente a la que se sumó la pérdida y gusto y olfato, tan característico del coronavirus. Aunque en su caso no requirió internación, al estar permanentemente en contacto con profesionales de la salud, Vilma ve de cerca y a diario cómo el sistema sanitario se va colapsando, sin importar cuánto esfuerzo puedan poner los médicos.



“Yo vivo y trabajo en Vicente López, el lunes pasado había tres camas y para el miércoles no había más. Todos los lugares hacen lo máximo posible, pero la situación te supera porque la población al no quedarse adentro se contagia muy rápidamente”, lamentó.



Y agregó: “Los profesionales que están en primera línea están muy cansados. En el lugar donde trabajo somos cuatro médicos los que estamos contagiados, entonces los que quedan tienen que trabajar el doble. No sólo las camas sino los turnos, todo está saturado”.

