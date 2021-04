A base de sacrificio

domingo 25 de abril de 2021 | 6:01hs.

Crucero tuvo que trabajar el partido para abrochar un valioso triunfo en casa y continuar solidificando las bases de la fortaleza en Santa Inés. El 1-0 sobre Sarmiento fue producto de la entrega más que del juego, pero sirve para ganar confianza en este inicio del torneo Federal A.



El único tanto del encuentro, válido por la tercera fecha de la zona B, fue obra de Álvaro Klusener, con olfato de goleador para capturar una pelota que buscaba dueño en el área del Decano.



Pero si hablamos de las equivalencias a lo largo de los 90 minutos hay que remarcar que el equipo chaqueño mereció mejor suerte. Sarmiento tuvo más juego y jerarquía en los pies de viejos conocidos del ascenso como Sergio Sagarzazu, ex Crucero y Guaraní, Gonzalo Cañete, Claudio Cevasco y el delantero Luis Silba. En ellos se posó la elaboración aunque la contundencia no estuvo a la altura de las circunstancias.



Esta vez al Colectivero le tocó ser paciente; ni Baltazar Cabrera, ni Rodrigo Cerdan, ni Abel Méndez lograron esa pisada del debut en este torneo y al equipo no le quedó otra que apostar al contraataque.



El técnico Carlos Marczuk movió el banco en el complemento y el equipo mejoró levemente. Pasaron las chances y el agotamiento era evidente en ambos bandos, sobre todo en un campo que se hizo pesado producto de las lluvias matutinas en el sur de la provincia.



Y en ese contexto llegó el gol: en el tercer minuto agregado, un lateral de Tarrito Pérez hizo inquietar a la defensa dentro del área, la pelota se fue al costado izquierdo y provocó una salida a destiempo del arquero Carrera, quien vio como Motta tiró el esférico al área chica para que de arremetida Klusener estampe el 1-0. No hubo tiempo para más.



Crucero llegó provisoriamente a la cima de la zona B y en la próxima fecha visitará a Sportivo Belgrano de San Francisco.