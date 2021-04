Aníbal Fernández fue elegido como presidente de la Confederación Argentina

domingo 25 de abril de 2021 | 6:01hs.

El abogado y dirigente político Aníbal Fernández resultó ayer electo por unanimidad como presidente de la Confederación Argentina de Hockey (CAH) y tendrá su segundo período al frente del organismo hasta 2025.



La Asamblea Ordinaria se llevó a cabo por la aplicación zoom, debido al contexto de la pandemia de coronavirus, bajo la presidencia de Miguel Grasso y con la participación de 34 de las 35 entidades afiliadas activas. En la reunión se votó a Aníbal Fernández en forma unánime.



El interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) ocupará el máximo cargo en la Confederación nuevamente, después de ser elegido en 2013 y renunciar en 2016.



Carlos ‘Chapa’ Retegui, actual Head Coach de los seleccionados y DT de Las Leonas, lo convenció para postularse la primera vez.



“No era para nada fácil, me animé, me postulé, competí y gané. Fue el 27 de abril de 2013. Tenía en la cabeza (como ahora) un montón de cosas y por ello, el 2 de junio viajé a Barcelona para hablar con el presidente de la FIH. Me recibió con mucha calidez, le hablé de mis ambiciones, entre ellas que el seleccionado de caballeros fuera top 5 en el mundo. La historia ya la conocen: medalla de oro en los Juegos Olímpicos (de Río 2016) y primeros en el ranking”, declaró Fernández.