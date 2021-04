Paso hacia adelante

domingo 25 de abril de 2021 | 6:05hs.

Boca dio un gran paso hacia la clasificación para la fase final de la Copa de la Liga Profesional, al vencer ayer de visitante a Huracán, 2 a 0, en partido de la 11° fecha de la zona B del certamen.



Los goles del encuentro fueron anotados por Franco Soldano a los 3 minutos y por Gonzalo Maroni a los 49’, ambos en el complemento.



Con la victoria, Boca se afianzó en la segunda posición de la zona B con 19 unidades, tres por debajo del líder, Vélez.



Huracán, por su parte, quedó con 12 y más lejos de la pelea por meterse entre los cuatro del grupo que pasarán a la rueda final.



Boca empezó mejor, con el buen trabajo de los juveniles Cristian Medina y Alan Varela en el mediocampo, dominando la pelota y presionando con acierto sobre la salida del local. Pero esa superioridad no tuvo más correlato en el ataque que las insinuaciones de Sebastián Villa (Soldano y Tevez estuvieron muy desconectados del circuito creativo), y Huracán, de a poco, se fue acomodando en el terreno y equilibrando las acciones.



Así, en el marco de un desarrollo discreto, no hubo situaciones de riesgo real frente a los arcos: apenas un cabezazo de Civelli desviado y un centro de Fabra en su único desborde que cruzó todo el arco sin que nadie llegara a empujar.



Cinco minutos antes del descanso hubo una situación saliente: Varela, ya amonestado, le hizo una falta al misionero Esteban Rolón que debió valerle la roja. La omisión de Trucco fue determinante.



Porque para el segundo tiempo Russo puso a Leonardo Jara por Varela y de los pies de Jara nació el 1-0 para Boca.



La jugada pudo ser un gran contragolpe de Huracán, que tenía superioridad numérica y agarraba a Boca mal parado, pero Núñez se equivocó en la salida: Jara interceptó su pase, Villa sacó un bombazo desde afuera del área, Meza, el otro misionero del Globo, dio rebote y Soldano madrugó a todos para darle la ventaja al visitante.



Huracán, con Rolón haciéndose jefe en el medio, disputó dominio de pelota y de terreno y el partido siguió siendo equilibrado, más abierto y más entretenido que en el primer periodo, pero el equipo de Frank Kudelka no pudo vulnerar la solidez de Boca en defensa.



En el otro lado de la cancha Russo apostó al regreso de Cristian Pavón y a la entrada de Gonzalo Maroni, que desde un lateral de Fabra cuando el partido ya finalizaba entró al área con pelota dominada y marcó el definitivo 2-0.



En la próxima jornada, la 12° y penúltima de esta primera fase del torneo, Boca recibirá a Lanús y Huracán viajará a Córdoba para enfrentarse con Talleres.