Cremas heladas: una delicia para disfrutar todo el año

domingo 25 de abril de 2021 | 6:00hs.

El 12 de abril de cada año se celebra en el mundo entero el Día Internacional del Helado, uno de los postres preferidos por grandes y chicos. En muchos lugares del planeta, el consumo de helados es prácticamente continuo e independiente de fechas especiales como esta o de una estación del año en particular, tendencia que se empieza a notar también en los países donde tradicionalmente se consumían sólo en la época veraniega, incluyendo al nuestro.



En Argentina, tan sólo casi dos décadas atrás, las heladerías tenían una estacionalidad bien definida, abrían sus puertas con los primeros días de calor en el mes de septiembre y las cerraban antes de los primeros días de frío otoñal, en abril. Sin embargo, esta modalidad fue paulatinamente siendo desplazada y, actualmente, la tendencia es disfrutar de los buenos helados durante todo el año.



Un dato significativo, aportado por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya), es que el consumo de helado a través de la opción “delivery” en invierno creció al 25% del total de las ventas.



En Misiones, esta tendencia de consumir helado durante todo el año también se viene imponiendo cada vez con más fuerza: “Nosotros vivimos en una región privilegiada para el consumo de helado porque, al hacer calor durante casi todo el año, la gente lo sigue consumiendo en distintas épocas y no solamente en el verano”, comenta Sergio Marosek, Gerente General de Duomo Helados, empresa misionera líder en la elaboración y venta de helados, con treinta años de presencia en nuestra región.



En cuanto a los sabores que más se consumen en la provincia en cualquier época del año son dulce de leche granizado, frutilla a la crema y granizado. Así lo explica Marosek.



“En nuestra experiencia, de los treinta y seis sabores que elaboramos, los más vendidos durante el año 2020 fueron dulce de leche granizado, frutilla a la crema y granizado. Le siguen en el podio dulce de leche, tramontana y crema flan”.



Los que más helado consumen



Según datos de la Asociación Internacional de Productos Lácteos, Nueva Zelanda es el país en el que más helado se consume per cápita: 28,4 litros (14kg) anuales. Le sigue Estados Unidos con 22,5 litros (11,2kg); Suiza y Suecia, con 14,4 (7,2kg) y 14,2 (7,1kg) litros respectivamente, y bastante lejos, los países mediterráneos como Italia, con un consumo anual de 8,2 litros (4,1kg) y España con 8 litros (4kg)



A nivel regional, la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya) aseguró que la Argentina, con 7kg de helado per cápita, está entre los países de más consumo de este producto y que se incrementó el volumen en los meses más fríos del año.



“Las cifras demuestran un consumo per cápita de casi 7 kg anuales y un aumento del consumo en los meses más fríos porque el helado es una buena idea todo el año”, destacó Alejandro Tedeschi, presidente de Afadhya. Y agregó: “El 20% de los argentinos se autodenomina ‘fanático del helado’, lo que los ubica entre las personas que consumen más de 1 kg por mes, durante todo el año.