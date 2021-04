Un Racing con urgencias recibe al puntero Colón

domingo 25 de abril de 2021 | 6:01hs.

Racing, un equipo que no conforma con su juego y con un entrenador, Juan Antonio Pizzi, que no logra una identidad futbolistica luego de 14 cotejos en el cargo, será local ante Colón con la obligación de lograr un triunfo que le permita tener posibilidad de avanzar a los cuartos.



El encuentro, por la zona A, se jugará en el estadio Presidente Perón, desde las 15.45, será televisado por TNT Sports y tendrá como árbitro a Pablo Dóvalo.



Racing, con 15 unidades, es un desconcierto futbolistico. Con Pizzi es impensado repetir dos veces el mismo equipo, para ello también contribuyó los 16 casos positivos de Covid-19 que sufrió el plantel, y hasta el mismo esquema táctico, además muchos de sus mejores jugadores atraviesan una etapa que no es de las mejores en el rendimiento.



Hoy volvería Ignacio Piatti tras superar el coronavirus positivo, Darío Cvitanich, quien también sufrió un positivo, estará entre los suplentes, y sera titular el juvenil Julián López



Colón, puntero de la zona con 21 unidades, está realizando una gran actuación en la copa y si vence en Avellaneda y Rosario Central no triunfa como local ante Estudiantes se clasificará a cuartos.