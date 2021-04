Biden reconoció oficialmente el genocidio armenio

domingo 25 de abril de 2021 | 6:02hs.

El presidente estadounidense, Joe Biden, describió ayer como “genocidio” la matanza de 1,5 millones de armenios por el Imperio Otomano en 1915, una medida que promete aumentar las tensiones con Turquía.



En un comunicado para conmemorar el 106° aniversario del inicio de esa masacre, que se cumplió ayer, Biden se convirtió en el primer presidente estadounidense en ejercicio que reconoce formalmente lo ocurrido como genocidio, algo que sus predecesores evitaron para no poner en riesgo la crucial alianza con Turquía.



El presidente utilizó dos veces en el comunicado la palabra “genocidio”, cumpliendo así una de sus promesas electorales y llevando a término una fuerte campaña de presión de congresistas y grupos de estadounidenses de origen armenio que llevan años pidiendo que se use ese término.



“Cada año, en este día, recordamos las vidas de todos los que murieron en el genocidio armenio de la época otomana y nos comprometemos de nuevo a impedir que vuelva a producirse una atrocidad semejante”, dijo Biden.



“Honramos su historia. Vemos ese dolor. Afirmamos la historia. No lo hacemos para echar culpas, sino para garantizar que lo que ocurrió no se repita nunca”, añadió.



El mandatario estadounidense destacó que el respeto a los derechos humanos es una de sus prioridades, así como construir “un mundo que no esté manchado por los males diarios de la intolerancia”.



“Renovemos nuestra determinación compartida de prevenir que ocurran atrocidades en el futuro, en cualquier lugar del mundo, y de potenciar la sanación y reconciliación”, concluyó Biden.



Estados Unidos se convierte así en el trigésimo país que reconoce hasta ahora como genocidio lo ocurrido hace más de un siglo, incluidos varios de Europa y Latinoamérica, además de Rusia y Siria, dos enemigos de Ankara.