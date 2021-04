Indonesia considera hundido el submarino desaparecido

domingo 25 de abril de 2021 | 6:02hs.

La Armada de Indonesia reportó ayer el hallazgo de artículos del submarino desaparecido desde el miércoles último, por lo que consideran que la embarcación con 53 personas a bordo se hundió y no hay esperanzas de encontrar sobrevivientes.



Los rescatistas hallaron varios artículos pertenecientes al KRI Nanggala 402, con el que se perdió el contacto luego de su última inmersión, reportada el miércoles ante la isla turística de Bali, incluyendo partes de un alineador de torpedos, una botella de grasa que se cree que se usaba para engrasar el periscopio y alfombras de oración, explicó el jefe de la Armada, Yudo Margono.



“Con las evidencias auténticas que hemos encontrado y que se cree que pertenecen al submarino, hemos pasado de la fase de ‘submarino desaparecido’ a la de ‘submarino hundido’”, apuntó Margono durante una conferencia de prensa en Bali donde se exhibieron los elementos.



Las autoridades habían dicho antes que la tripulación se quedaría sin oxígeno a primera hora deayer.



Un avión de reconocimiento estadounidense, el P-8 Poseidon, aterrizó en el país a primera hora de ayer y está listo para incorporarse a la búsqueda, junto a un buque de guerra australiano con sónar y otras 20 embarcaciones y cuatro aviones indonesios.



Un buque hidrográfico indonesio no pudo dar todavía con un objeto no identificado que mostró un alto magnetismo, que había sido detectado antes a una profundidad de entre 50 y 100 metros.



Las autoridades militares anunciaron que el submarino podría haberse hundido a unos 700 metros, una profundidad más importante que la que podía resistir este submarino, fabricado hace 40 años.



El ‘KRI Nanggala 402’, hecho en Alemania, pidió autorización para sumergirse dentro de unas maniobras militares que estaba realizando y desapareció.



Aunque no había habido indicios de vida desde el submarino, las familias de la tripulación mantenían la esperanza de que el masivo operativo de búsqueda diese con la embarcación a tiempo.