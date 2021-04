Nueve pájaros

Estoy flotando hace un largo rato mirando el cielo. No hay nubes en el acotado horizonte de mi vista desde la colchoneta, aunque levantando un poco la cabeza y mirando en dirección a mis pies, por encima de los árboles, como pegadas en el turquesa del cielo puedo ver unas nubes blanquísimas. Más arriba, a unos trescientos metros, supongo, vuelan unos pájaros; son nueve. Los cuento rápidamente porque están dando vueltas entre sí siguiendo ese típico patrón según el cual ejecutan una especie de danza de a tres haciendo la cuenta desde tierra muy difícil, pero estos giran cruzándose de a tres, en una trenza en la que los otros dos grupos también participan volviéndola vertiginosamente increíble. Hacen y deshacen esa trenza volátil y de pronto se alinean en la otra formación clásica de punta de flecha en la que uno encabeza y los demás, a cada lado arman los lados de una V corta mayúscula siempre apuntando hacia el sol que cae. De pronto vuelven a romper la formación y retoman como un juego inverosímil eso que llamo trenza porque me recuerda la que hacíamos en básquet como táctica de ataque entre tres, esa en la que el que pasa la pelota debe correr por detrás del que recibió y recibir a su vez el pase del tercer compañero, todos corriendo lo más rápido posible y así hasta acercarse lo suficiente como para, en una bandeja, encestar. Doble. Y de golpe un nuevo golpe de timón y mientras veía en el cine de mi imaginación el doble magistral con doble faja que hacía Lucio, uno, el líder de los pájaros, se alejaba. Un diminuto punto negro alejándose veloz. No miró en ningún momento hacia atrás. Los otros tardaron apenas un par de segundos y en una rápida como eficaz alineación en V lo siguieron hasta alcanzarlo. Lo demás fue sólo perderse fuera de mi visión como si lo que quedara de la tarde los disolviera entre el resto de luz y las nubes.

Inéditos. Chemes es docente en la carrera de Letras de la Facultad de Humanidades. Músico. Su última publicación fue la novela “Ahora después”.