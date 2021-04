Eldorado: tiene 51 años, padece problemas neurológicas y pide atención urgente

sábado 24 de abril de 2021 | 12:27hs.

Roberto Duarte tiene 51 años y se encuentra en el SAMIC de localidad de Eldorado en búsqueda de atención médica urgente debido a las distintas patologías que padece.

Roberto fue diagnosticado con problemas neurológicos y con el paso del tiempo desarrolló diabetes, hipertensión y hernia de disco. Actualmente se encuentra postrado en la guardia del Hospital SAMIC y solicita atención médica urgente.

“Siempre tuve problemas de salud, desde hace una semana comencé a decaer, y a tener un

dolor muy fuerte que me impedía mover. A raíz de eso me internaron en el SAMIC el viernes

16 de abril, y tras una semana me derivaron a un neurosiquiátrico de Posadas. A llegar me

dijeron que la derivación no correspondía a esa institución porque mi problema estaba

vinculado a problemas de columna y por eso me derivaron nuevamente al Madariaga”, cuenta.

En el Madariaga, al cual concurrió con toda su historia clínica, le realizan otros estudios y le

manifiestan que su problema debería ser solucionado con una cirugía.

“En el Madariaga me explicaron que las cirugías deben ser programadas, que no se hacen de

un momento a otro, y que por eso debería ser internado nuevamente en el SAMIC para que,

desde allí, soliciten el turno para la cirugía. De esa manera, me dijeron, yo llego a Posadas el

mismo día a la hora programada, para ser operado”.

Con esas indicaciones Roberto vuelve a Eldorado y se acerca a la guardia del SAMIC. Eso fue el

sábado 24 a las 3:00 am.

“Llego a la guardia postrado de dolor, casi sin poder moverme, y con la indicación de que debía

ser internado para poder determinar mis condiciones de salud y, en base a eso, poder iniciar

los trámites para una posible operación. Sin embargo hasta el momento sigo aquí, en la

guardia. Tuve un pico de presión que me inyecté yo sólo la insulina y que conozco el

procedimiento por ser insulino dependiente desde hace varios años. Sin embargo ya llevo

muchas horas y cuando pregunto me dicen que ya llegará el médico que me atenderá. Pero el

dolor que tengo es muy fuerte. Si pudiera moverme a lo mejor me hubiera ido, pero no puedo

hacer eso”, dijo.

La vida de Roberto, con el diagnóstico temprano, no fue fácil sin embargo intentó llevar

adelante una vida normal. “Yo trabajé siempre. Fui camionero muchos años hasta que un día

entrando al baño de una estación de servicio me desmayé. Me golpeé la frente muy fuerte. Me

llevaron al hospital más cercano y me diagnosticaron una disritmia cerebral que me impidió

seguir trabajando. Eso dificultó mucho las cosas. Recién hace 3 meses soy beneficiario de un

plan por discapacidad de $ 13.000. Y como mi condición de salud hace que mi mujer me deba

atender ella tampoco puede trabajar. Entonces se hace todo muy complicado, por suerte

algunos amigos nos ayudan y eso hace que podamos sobrevivir. Yo lo que pido es que se

entienda mi situación y se aceleren todos los pasos para poder ser atendido y soluciona mi

salud”.

Roberto es padre de 3 hijos, dos mujeres y un varón, y orgulloso abuelo de 2 nietos.