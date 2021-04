Daños materiales tras incendio de un comercio en Jardín América

sábado 24 de abril de 2021 | 8:37hs.

En la madrugada de este sábado, efectivos de la Unidad Regional IX de la localidad de Jardín América tomaron conocimiento del incendio de un comercio en intersección avenida Nahuel Huapi y calle México de la localidad de Jardín América.

Al dirigirse al lugar, la comisión Policial, constató que se trataba del incendio de una peluquería por lo que debió intervenir la División de Bomberos de la mencionada Unidad Regional y Bomberos Voluntarios de Jardín América de la División Prevención de Delitos.

Afortunadamente lograron sofocar fuego, que consumió parte del frente del local. Por su parte, no hubo lesionados ya que el propietario del lugar Ezequiel C. de 27 años manifestó que no se encontraba dentro desconociendo los motivos del siniestro.

Personal técnico de la División de Bomberos realizó un relevamiento y todo indicaría que las llamas se habrían producido de manera accidental.